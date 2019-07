Powstanie sequel "The Social Network"?

Aaron Sorkin, nagrodzony Oscarem scenarzysta "The Social Network", wyraził zainteresowanie napisaniem sequela. Film z 2010 roku nie tylko przyniósł mu wiele prestiżowych nagród, został także uznany za jedną z najlepszych i najważniejszych produkcji amerykańskiej kinematografii w ostatnich latach. Jesse Eisenberg, który wcielił się wtedy w założyciela Facebooka Marka Zuckerberga, wyraził chęć powtórzenia swojej roli. Niestety, póki co nikt się z nim w tej sprawie nie kontaktował.

"Czytałem w wywiadzie [z Sorkinem] z zeszłego tygodnia, że jest taki pomysł" - przyznał Eisenberg. "Nie googluję swojego imienia, więc tylko w ten sposób dowiaduję się o swoich przyszłych projektach".



Aktor nie ukrywał, że jeśli otrzymałby propozycję, to na pewno przyjąłby rolę. "Dobra rola w popularnym filmie to rzadkość. Miałem możliwość wcielić się w postać, którą zwykle kreuje się na scenie teatralnej albo w filmie artystycznym - tyle że to było ogromne przedsięwzięcie. Miałem niesamowite szczęście".



Eisenberg przyznał także, że nie śledzi historii Facebooka i nie wie, jakie kontrowersje obecnie wzbudza serwis. "Sorkin jest geniuszem i jeśli zdecyduje się o czymś napisać, to scenariusz na pewno będzie to interesujący. Sam nie wiem jednak nic o tym projekcie oraz obecnych problemach Zuckerberga".



To właśnie ostatnie kłopoty Facebooka sprawiły, że Sorkin zaczął poważnie zastanawiać się nad napisaniem sequela. "Wiem o Facebooku z 2005 roku więcej, niż jego wersji z 2018 roku, ale mam wystarczająco dużo informacji, by mieć pewność, że nadszedł czas na sequel" - mówił scenarzysta w wywiadzie dla AP Entertainemnt.



"Od zakończenia filmu (...) wydarzyło się wiele bardzo interesujących i dramatycznych rzeczy. Producent Scott Rudin wysłał mi kilka e-maili z linkami do różnych artykułów i pytaniem o sequel" - wyznał Sorkin.



Scenarzysta miał na myśli między innymi oskarżenia o rozprzestrzenianie fake newsów, skandal z Cambridge Analytica oraz zeznania Zuckerberga przed kongresem z kwietnia 2019 roku.



"The Social Network" Davida Finchera ukazał się w 2010 roku. Film otrzymał osiem nominacji do Oscara, w tym za film, reżyserię i rolę Eisenberga. Zdobył trzy statuetki: dla Sorkina za scenariusz adaptowany oraz za montaż i muzykę.