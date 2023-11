Powstanie sequel kultowego filmu? Gwiazdy oryginału znów spotkały się razem na planie

Gwiazdy "Wrednych dziewczyn" znowu razem na planie

Lindsay Lohan, Amanda Seyfried i Lacey Chabert, gwiazdy przebojowej młodzieżowej komedii "Wredne dziewczyny" z 2004 roku, po 19 latach znów wystąpiły razem przed kamerą. Nie zagrały jednak razem w filmie, tylko w spocie reklamowym popularnej amerykańskiej sieci handlowej. W nakręconym klipie można można jednak zobaczyć, co robią ich bohaterki niemal dwie dekady później.

Blisko dwuminutowy film reklamowy sieci Walmart został przygotowany z okazji zbliżającego się w stanach Black Friday, czyli dnia, w którym zniżki na produkty osiągają rekordowe rozmiary. Akcja reklamówki rozgrywa się w liceum, do którego kiedyś uczęszczały bohaterki grane przez Lohan, Seyfried i Chabert. Pierwsza z nich jest aktualnie psycholożką szkolną, druga pogodynką, a trzecia mamą.

Fani będą zaskoczeni

Zdjęcie "Wredne dziewczyny" / Archives du 7eme Art/Photo12 via AFP / AFP

Odpowiedzialna za marketing w Walmarcie Courteney Carlson zapewnia, że reklamówki przygotowane przez sieć handlową nie umkną uwadze widzów. Dowodzi tego pierwsza z nich nawiązująca do głośnego filmu. Twórcom udało się nakłonić do współpracy jedne z jego największych gwiazd. Wszystko po to, by w świadomości Amerykanów utrwalić Black Friday nie tylko jako dzień następujący po Dniu Dziękczynienia, ale obejmujący również cały sezon poprzedzający Boże Narodzenie.

Kolejne odsłony tej akcji reklamowej pojawiać się będą co środę. W każdym tygodniu występować w nich będą inne gwiazdy "Wrednych dziewczyn", by przekonywać klientów do wcześniejszych zakupów. Tegoroczny Black Friday wypada 24 listopada, a trzy dni później kolejna porcja promocji pojawi się przy okazji tzw. Cyber Monday, czyli Cyber Poniedziałku.

"Myślę, że fani będą super podekscytowani możliwością zobaczenia nas po latach. Wiem, że wszyscy jesteśmy podekscytowani możliwością pokazania wam tego, co przygotowaliśmy" - powiedział cytowany przez portal "Variety" Daniel Franzese, który powtarza rolę Damiana Leigh. "Fajnie było się spotkać po latach i nadrobić czas. Cudownie było spędzić dzień z Amandą i Lindsay. Przemiło było powspominać" - dodała Lacey Chabert.