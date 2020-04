Powstanie remake "Podpalaczki"

Podczas gdy nieomal wszystkie produkcje filmowe zostały wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa, szefostwo studia Blumhouse wyraziło nadzieję, że jeszcze w tym roku ruszą zdjęcia do zaplanowanego remake'u "Podpalaczki". Scenariusz do tej adaptacji książki Stephena Kinga napisał Scott Teems, który w jednym z wywiadów podzielił się informacjami na temat przygotowywanego filmu.

W "Podpalaczce" z 1984 roku w głównej roli wystąpiła Drew Barrymore /Mary Evans Picture Library /East News

Wydana w 1980 roku "Podpalaczka" Stephena Kinga opowiadała o młodej dziewczynie, która posiadała dar pirokinezy, czyli umiejętności rozniecania ognia za pomocą swojego umysłu. Po raz pierwszy książka "króla horroru" została przeniesiona na ekran w 1984 roku. W filmie Marka L. Lestera w tytułowej roli wystąpiła Drew Barrymore. W 2002 roku powstał też miniserial telewizyjny, który był kontynuacją "Podpalaczki".

Prace nad remakiem tego filmu trwają co najmniej od 2017 roku, kiedy ogłoszono, że jego reżyserią ma się zająć Fatih Akin. Później zastąpił go w tej roli Keith Thomas. O tym, co teraz dzieje się z projektem, opowiedział w wywiadzie dla portalu "Movieweb" scenarzysta Scott Teems.

"Wciąż jestem scenarzystą. Mamy nowego reżysera, który nazywa się Keith Thomas i który nakręcił świetny film zatytułowany +The Vigil+. Będzie można go zobaczyć jeszcze w tym roku. Studia Universal i Blumhouse wciąż chcą zrealizować 'Podpalaczkę'. Zawsze uważali ten projekt za ważny. Wydaje mi się, że robimy wszystko, żeby ruszyć ze zdjęciami jeszcze w tym roku. Wiadomo, przemysł filmowy aktualnie stanął w miejscu i to może wiele zmienić, ale naprawdę mam nadzieję, że zaczniemy przed końcem roku" - powiedział Teems.

Jeszcze w tym roku spodziewana jest premiera innego filmu napisanego przez Teemsa. To "Halloween Kills", czyli kolejna odsłona serii "Halloween".

Pierwsza ekranizacja powieści Kinga nie zyskała poklasku i była finansową klapą. Podobnie było z większością filmów zrealizowanych w przeszłości na podstawie powieści Kinga. W ostatnich latach sytuacja z adaptacjami jego książek zmieniła się jednak na lepsze. Nowa "Podpalaczka" będzie kolejną z niedawnych produkcji inspirowanych literaturą Kinga.



Tylko w 2019 roku można było obejrzeć takie filmy jak "Smętarz dla zwierzaków", "To: Rozdział 2", "W wysokiej trawie", "Creepshow", "Doktor Sen", "Mr. Mercedes" czy "Castle Rock". Stopniowo zmieniły one opinie o ekranizacjach powieści Stephena Kinga. Jednym z tegorocznych hitów serialowych jest też wyprodukowany przez HBO "Outsider", który również powstał na podstawie książki "króla horroru".