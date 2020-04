Powstanie prequel "Igrzysk śmierci"

"Pieśń Ptaków i Węży", w oryginale "The Ballad of Songbirds and Snakes", to książkowy prequel głośnej trylogii "Igrzyska śmierci" autorstwa Suzanne Collins. Choć książka ma ukazać się na rynku dopiero 19 maja tego roku, już wiadomo, że na jej podstawie zostanie zrealizowany film. Wyreżyseruje go twórca filmowych wersji "Igrzysk śmierci" - Frances Lawrence.

W prequelu "Igrzysk śmierci" zobaczymy młodego Coriolanusa Snowa /materiały prasowe

Lawrence nie jest jedynym twórcą "Igrzysk śmierci", który powróci przy okazji nowego filmu. "Pieśń Ptaków i Węży" wyprodukują producenci filmowej serii Nina Jacobson i Brad Simpson, a jego scenariusz napisze Michael Arndt, który był jednym ze scenarzystów filmu "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia". Wstępny szkic scenariusza napisze jednak sama autorka książki - Suzanne Collins.



Bohaterem książkowego prequela "Igrzysk śmierci" jest 18-letni Coriolanus Snow. Przyszły despotyczny prezydent Panem to przystojny i czarujący nastolatek. Gdy jego rodzina wpada w poważne kłopoty, Snow szansy na poprawę losu upatruje w zbliżających się dziesiątych Głodowych Igrzyskach Śmierci. Zostaje mentorem trybutki z 12. Dystryktu. Od jej wyniku w igrzyskach zależeć będzie jego przyszłość.

"Warto czekać na nową książkę Suzanne. Znajdzie się w niej wszystko, czego mógłby oczekiwać fan 'Igrzysk śmierci'. Oprócz tego podejmie nowe tematy, jak i przedstawi zupełnie nowych bohaterów. 'Pieśń Ptaków i Węży' jest ekscytująca i pokazuje rozbudowany świat, który daje niesamowite możliwości pod względem filmowym. Nie możemy się doczekać, kiedy rozpoczniemy produkcję filmu" - powiedział Joe Drake, prezes studia Lionsgate, które kupiło prawa do ekranizacji książki. Jej polskie wydanie planowane jest na czerwiec tego roku.

Nie wiadomo jeszcze, kto wystąpi w ekranizacji "Pieśni Ptaków i Węży", nieznany jest też termin rozpoczęcia zdjęć. Na pewno wiele zależeć będzie od przebiegu pandemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń.

Pierwsze trzy książki serii "Igrzyska śmierci" zostały przetłumaczone na 52 języki i sprzedały się na całym świecie w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. Oparte na ich podstawie cztery filmy zarobiły prawie trzy miliardy dolarów.

