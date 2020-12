Powstanie nowa wersja serialu "Szogun"

Należąca do koncernu Disneya stacja telewizyjna FX doczekała się swojej wielkiej chwili podczas tzw. Disney Investors Day, w trakcie którego ogłoszone zostały najnowsze produkcje Disneya. Poinformowano, że rozpoczęły się prace nad serialem „Shogun”. Zostanie on oparty na motywach bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Jamesa Clavella. Tej samej, która została już wcześniej przeniesiona na mały ekran w postaci serialu z Richardem Chamberlainem i Toshiro Mifune w rolach głównych.

Stworzeniem tego serialu opisywanego jako "Gra o tron" w feudalnej Japonii zajmie się producent serialu "Zakazane imperium", Tim Van Patten, który ma na koncie reżyserię odcinków takich seriali jak m.in. "Seks w wielkim mieście", "Rzym", "Rodzina Soprano", "Gra o tron" oraz "Czarne lustro".



Głównym bohaterem tej rozgrywającej się na przełomie XVI i XVII wieku opowieści jest angielski żeglarz John Blackthorne. Trafia on do Japonii w przełomowym momencie historii tego państwa - tuż po śmierci Toyotomiego Hideyoshiego, genialnego wodza i reformatora, który zjednoczył kraj. Władzę ma objąć jego kilkuletni następca, jednak do czasu, aż będzie pełnoletni, rządzić ma pięcioosobowa Rada Regencyjna. Wkrótce między jej członkami dochodzi do konfliktu, którego kulminacją staje się bitwa pod Sekigaharą, w której samuraje pana Toranagi zabili kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy wroga. A do tego zwycięstwa w znacznej mierze przyczynił się angielski żeglarz John Blackthorne. Niezwykle żywa akcja, panorama Japonii i obyczajów jej mieszkańców, zderzenie kultur. Miłość, nienawiść, zemsta, a wszystko to w powieści-maratonie, ale maratonie najszybszym w Twoim życiu... - czytamy w oficjalnym opisie książki Clavella, na podstawie której powstanie serial.

Wśród producentów nowej ekranizacji "Szoguna" są też twórcy serialu "Odpowiednik", Justin Marks i jego żona Rachel Kondo. Marks, który pracował już dla Disneya przy aktorskiej wersji "Księgi dżungli", napisał scenariusze dwóch pierwszych odcinków serialu. Jak informuje portal "Deadline", w procesie pisania scenariuszy ważną rolę odgrywają konsultanci specjalizujący się z opisywanym okresem w historii Japonii.



O powstaniu nowej ekranizacji "Szoguna" mówiło się już w ubiegłym roku. Projekt został jednak wstrzymany. Kolejną przeszkodą w jego realizacji była pandemia COVID-19, która uniemożliwiła zdjęcia planowane na lato tego roku.