​Powstanie kontynuacja kultowego "Labiryntu"

Reżyser "Doktora Strange'a" Scott Derrickson wyreżyseruje dla studia TriStar Pictures sequel musicalu fantasy Jima Hensona "Labirynt". Głównie role w oryginalnym filmie zagrali David Bowie i Jennifer Connelly.

David Bowie i Jennifer Connelly w scenie z "Labiryntu" /Mary Evans Picture Library /East News

"Labirynt" z 1986 roku opowiada historię nastoletniej Sary, która jest niezadowolona z tego, że musi opiekować się swoim młodszym bratem. Dziewczyna wyraża życzenie, by chłopca porwał Król Goblinów. Nie spodziewa się, że zdarzy się to naprawdę. Aby uratować brata, będzie musiała przejść przez labirynt pełen tajemniczych stworów.



Większość z bohaterów filmu "Labirynt" "zagrały" lalki stworzone przez Jima Hensona. On też wyreżyserował ten film, a jego producentem wykonawczym był George Lucas. Pomimo upływu ponad trzydziestu lat od premiery, "Labirynt" pozostał żywy w sercach fanów. Wyznacznikiem jego popularności są poświęcone mu książki, komiksy i gry wideo. Miłośnicy filmu organizują też każdego roku bal, na którym przebierają się za postaci z "Labiryntu".

Reklama

Jak donosi portal "Deadline", sequel "Labiryntu" wyprodukują Lisa i Brian Hensonowie z The Jim Henson Company. Jego scenariusz napisze Maggie Levin, autorka scenariusza i reżyserka jednego z odcinków serialu "Into the Dark" zatytułowanego "My Valentine".

Kontynuacja "Labiryntu" nie jest jedynym projektem, z jakim związany jest Scott Derrickson. Twórca niedawno zrezygnował z posady reżysera kontynuacji komiksowego hitu "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Zamiast tego zajmie się realizacją tajemniczego projektu związanego z Trójkątem Bermudzkim.