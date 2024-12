Lee Jung-jae: gwiazda "Squid Game" dołączy do Marvela?

Zagraniczne media donoszą, że Lee Jung-jae po raz kolejny otworzy się na propozycję współpracy z Zachodu. Aktor w tym roku wystąpił już w serialu "Gwiezdne wojny: Akolita", który nie zdobył zbyt wielu przychylnych opinii. Mimo krytyki widzów i publiczności dotyczącej tego konkretnego tytułu, mężczyzna cieszy się niesłabnącą popularnością. Wszystko to jest wynikiem udziału w produkcji "Squid Game" Netfliksa, dzięki której usłyszał o nim cały świat. 26 grudnia produkcja doczekała się premiery drugiego sezonu.

Mówi się, że Lee Jung-jae otrzymał propozycję udziału w jednym z nadchodzącym projektów Marvela. To, czy przyjmie ofertę i w jakiego bohatera miałby się ewentualnie wcielić, nie jest jeszcze wiadome. Kevin Feige słynie z tego, że kontaktuje się z aktorami, z którymi chce współpracować, nie mając jeszcze w głowie żadnej konkretnej postaci.

Lee Jung-jae: jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Korei Południowej

Lee Jung-jae urodził się 15 grudnia 1972 roku w Seulu. Początkowo rozwijał karierę w modelingu, a w latach 90. zadebiutował w serialu telewizyjnym "Sandglass". Wzruszająca i skromna rola w filmie "An Affair" z 1998 roku została doceniona przez widzów i otworzyła przed nim nowe możliwości. Za kreację w produkcji "City of the Rising Sun" (1999) otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora podczas koreańskiego festiwalu filmowego w Chungryong.

Dziś uważany za jednego z najbardziej przebojowych południowokoreańskich aktorów. Może poszczycić się licznymi, prestiżowymi wyróżnieniami, w tym statuetką Emmy, nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych czy Critics Choice Super Awards. Poza karierą aktorską Lee jest także biznesmenem, który uruchomił sieć restauracji w Seulu.

