Powstanie kolejny "Piątek"? Gwiazdor serii zabrał głos

Ice Cube, który był gwiazdą, scenarzystą i producentem "Piątków", zdradził, że prace nad czwartym filmem w końcu nabrały tempa. Wszystko za sprawą Mike'a DeLuki, który jest przewodniczącym Warner Bros., a wcześniej pracował przy pierwszej odsłonie serii. Miał się on zwrócić do rapera z prośbą o realizację filmu.

Ice Cube przyznał, że od czasu trzeciej części minęło sporo czasu. Niestety, w tym czasie odeszli niektórzy aktorzy znany z wcześniejszych filmów. "John Witherspoon zmarł, Tommy 'Tiny' Lester zmarł, Anthony Johnson zmarł. Powiedziałem sobie: Gościu, tracimy ludzi, a ty się obijasz, zamiast pracować nad filmem" - wyznał raper w programie "Flavor of the Week".

Reklama

Wideo "Piątek" (1995) Zwiastun

"Chcemy to nakręcić, ale kluczem jest, żeby zrobić to dobrze i tego nie skopać. Wszyscy się ogarnęli, więc może w końcu zaczniemy robić ten film" - kontynuował.

"Piątek": O czym opowiadała kultowa komedia?

Oryginalny "Piątek" opowiadał historię dwóch przyjaciół, Craiga (w tej roli Ice Cube) i Smokeya (Chris Tucker), którym w trakcie jednego dnia, tytułowego piątku, przydarza się wiele przygód związanych z okolicą, w której mieszkają - niedaleko Compton w Los Angeles - i z kłopotami, w jakie wplątują się z powodu długów zaciągniętych u groźnego handlarza narkotyków.



Film Graya okazał się kasowym sukcesem i zyskał miano kultowego. Kolejne części filmu: "Następny piątek" i "Kolejny piątek", nie cieszyły się już taką popularnością. Mimo to w 2012 roku Ice Cube i Warner Bros. podjęli się stworzenia czwartego filmu z tego cyklu. Miał on nosić tytuł "Last Friday" ("Ostatni piątek").



Jak donosił w 2021 roku "Wall Street Journal", choć studio Warnera miało zapłacić Cube’owi 11 milionów dolarów za stworzenie czwartej części serii, przez kolejne lata niewiele z tego wynikło. Na przeszkodzie miały stanąć nieporozumienia związane ze scenariuszem filmu oraz kilka innych problemów.