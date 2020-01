Powstanie "Kogel Mogel 4"?

Sukces, jaki odniósł film "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" sprawił, że zrodziły się plany nakręcenia kolejnej odsłony kultowej komedii. "Plany są, ale na razie nie ma jeszcze scenariusza" - mówi Ilona Łepkowska, twórczyni serii. Ale jednocześnie zaznacza, że prace na planie mogą się rozpocząć już latem tego roku.

W czwartej części "Kogla Mogla" pojawiłaby się ta sama obsada, co w przeboju kinowym z 2019 roku /materiały prasowe

Ilona Łepkowska już dawno zapowiadała, że nie wyklucza, iż powstanie czwarta część tej serii. Warunek był tylko jeden - film "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" będzie miał dobrą frekwencje i przyniesie zyski.



Warunek został spełniony. "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" był w ubiegłym roku najchętniej oglądanym polskim filmem. Obejrzało go w kinach 2 389 082 widzów, a wpływy z biletów wyniosły blisko 47 mln złotych.

"To dobry wynik i to jest bodziec do kolejnej serii, ale na razie nie ma jeszcze scenariusza czwartej części" - mówi PAP Life Łepkowska.

Mimo to zapytana, kiedy można się spodziewać rozpoczęcia realizacji, podaje nieodległy termin. "Latem, w czerwcu, lipcu" - stwierdza scenarzystka. I dodaje, że w czwartej części serii pojawiłaby się ta sama obsada, ale dołączyłoby też kilka nowych postaci.

Nawet jeśli prace na planie rzeczywiście ruszą w wakacje, to trudno prorokować, czy premiera mogłaby się odbyć jeszcze w tym roku.