O możliwości powstania gry komputerowej, której akcja rozgrywać się będzie w świecie "Johna Wicka" , poinformował 3 listopada prezes studia Lionsgate, Jon Feltheimer. Jak informuje portal "IndieWire", choć Feltheimer jest podekscytowany tym pomysłem, to unika podawania jakichkolwiek szczegółów tego projektu.



"John Wick": Będzie gra?

"Nie chcę się rozpędzać. Wierzymy jednak, że do zrobienia jest duża, pierwszoligowa gra na podstawie 'Johna Wicka'. Rozważamy różne propozycje. Bezapelacyjnie jesteśmy zainteresowani taką grą komputerową, ale na chwilę obecną nie chciałbym mówić nic więcej na ten temat" - mówi prezes studia Lionsgate.

W wypowiedzi Feltheimera uwagę zwracają słowa o chęci stworzenia "dużej, pierwszoligowej gry", co oznacza projekt z dużym budżetem i rozmachem. Takiego projektu fani domagali się od dawna, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę to, że filmy o Johnie Wicku wydają się być skrojone pod wymagania takiej gry wideo. Do tej pory powstała jedynie niezależna gra strategiczna autorstwa Mike'a Bithella zatytułowana "John Wick Hex".

W rozmowie z inwestorami Feltheimer nie szczędził pochwał twórcom serii "John Wick", którzy dokonali godnego uwagi wyczynu - każda kolejna część serii zarabiała więcej od poprzedniej. W sumie na koncie cyklu jest już grubo ponad pół miliarda dolarów. Premiera czwartej części zaplanowana została na 24 marca 2023 roku.

W przyszłym tygodniu ruszają zdjęcia do spin-offu serii, filmu "Ballerina" z Aną de Armas w roli tytułowej. Niedawno ogłoszono też, że serialowy prequel cyklu zatytułowany "The Continental" będzie można zobaczyć na platformie streamingowej Amazon Prime.