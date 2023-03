Powstanie filmowa kontynuacja popularnego serialu "Detektyw Monk"

Platforma stremingowa Peacock ogłosiła rozpoczęcie prac nad filmem, który opowie o dalszych losach głównego bohatera serialu zatytułowanego "Detektyw Monk". Do tytułowej roli powróci w nim Tony Shalhoub. Produkcja będzie nosić tytuł "Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie" ("Ostatnia sprawa pana Monka: Film o detektywie Monku"), co każe przypuszczać, że nie będzie to początek cyklu filmów.

Tony Shalhoub jako "Detektyw Monk" /Andrew Eccles/USA Network/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images