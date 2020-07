Powstanie film biograficzny o Billie Holiday

Studio Paramount Pictures nabyło prawa do dystrybucji filmu "The United States vs. Billie Holiday", który wyreżyseruje Lee Daniels. W roli legendarnej wokalistki jazzowej wystąpi w nim Andra Day.

W rolę Billie Holiday wcieli się Andra Day /Jason Mendez/WireImage /Getty Images

Fabuła filmu została zainspirowana książką "Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs" autorstwa Johanna Hariego. Poświęcona ona została historii zmagań z handlarzami narkotyków oraz wpływowi tej wojny narkotykowej na współczesny świat. Scenariusz na jej podstawie napisze Suzan-Lori Parks, pierwsza w historii afroamerykańska autorka, która otrzymała Nagrodę Pulitzera. Dostala ją za sztukę "Topdog/Underdog".



"The United States vs. Billie Holiday" opowie historię Billie Holiday i jej zmagań ze sławą, miłością i uzależnieniem. Uwielbiana przez fanów piosenkarka była na celowniku agentów federalnych, którzy prowadzili tajną operację, mającą na celu powstrzymanie jej przed śpiewaniem protest-songu "Strange Fruit". Piosenka ta opowiada o linczach na czarnoskórych obywatelach Ameryki, do jakich doszło na początku XX wieku.

W filmie obok Andry Day wystąpią też m.in. Trevante Rhodes ("Moonlight"), Garrett Hedlund ("Mudbound") oraz Natasha Lyonne ("Russian Doll", "Orange Is The New Black"). W pozostałych rolach pojawią się też? Tone Bell, Blake DeLong, Melvin Gregg, Erik LaRay Harvey, Miss Lawrence, Adriane Lenox, Rob Morgan, Da’Vine Joy Randolph, Evan Ross oraz Tyler James Williams.

W trakcie swojej trwającej 26 lat kariery wokalnej Billie Holiday zmagała się z nałogiem narkotykowym i alkoholowym. Używki miały wpływ nie tylko na jej reputację, ale też na głos artystki. W maju 1947 roku Billie Holiday została aresztowana za posiadanie narkotyków i stanęła przed sądem. "Stany Zjednoczone przeciwko Billie Holiday" - tak nazwali ten proces i dokładnie tak to właśnie wyglądało" - wspominała później artystka. Po przyznaniu się do winy, trafiła na kilka miesięcy za kratki.