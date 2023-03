Radości ze współpracy nie ukrywa też założyciel studia Atomic Monster, James Wan ("Piła", "Obecność"). "W grze 'Dead by Daylight' ekipa Behaviour stworzyła list miłosny do świata horroru. Zbudowała niewiarygodne otoczenie połączone z atmosferą i przerażającymi złoczyńcami. To idealny świat dla filmowej adaptacji. Jesteśmy w Atomic Monster wielkimi fanami tej gry i cieszymy się, że wraz ze studiem Blumhouse przeniesiemy ten mrożący krew w żyłach świat na ekran" - stwierdził filmowiec.

"Dead by Daylight": Trwają poszukiwania reżysera

Aktualnie trwa poszukiwanie reżysera, który zajmie się stworzeniem tej adaptacji. "Wiemy, że na świecie jest wielu fanów 'Dead by Daylight' i myślę, że najważniejsze w tej chwili jest odnalezienie takiego reżysera, który docenia i kocha ten świat tak samo jak i my" - dodał Jason Blum z Blumhouse. Jak zauważa portal Variety, idealnym twórcą do wyreżyserowania tej ekranizacji jest sam Wan.