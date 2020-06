Powstanie ekranizacja klasycznej powieści Raya Bradbury'ego

Will Dunn został zatrudniony przez studio Warner Bros. do napisania adaptacji klasycznej powieści Raya Bradbury'ego "The Halloween Tree". Książka została już zekranizowana w 1993 roku. Tyle że w postaci filmu animowanego.

Plakat filmu animowanego "The Halloween Tree" (1993) /materiały prasowe

Powieść "The Halloween Tree" przedstawia historię ośmiu chłopców, którzy w wieczór Halloween wybierają się po tradycyjnie zbierane po domach cukierki.

Reklama

Kiedy na miejscu zbiórki nie pojawia się ich przywódca, Pipkin, postanawiają wyruszyć na jego poszukiwanie. Wkrótce za pośrednictwem tajemniczej postaci zwanej Carapace Clavicle Moundshroud, rozpoczynają podróż w czasie.



W trakcie wędrówki poznają pochodzenie przebrań, które założyli z okazji Halloween.



Dunn to autor scenariusza filmu "The Fisherman", który znalazł się na słynnej Czarnej Liście najlepszych scenariuszy roku, które nie doczekały się realizacji.

Ray Bradbury to zmarły w 2012 roku jeden z najlepszych światowych twórców zajmujących się fantastyką. Jego najsłynniejszą powieścią jest "451 stopni Fahrenheita", która dwukrotnie przenoszona była na duży ekran. W 1966 roku przez Francoisa Truffauta oraz w 2018 roku przez Ramina Bahraniego.

Bradbury napisał scenariusz poprzedniej ekranizacji "The Halloween Tree", za który otrzymał nagrodę Emmy. Był również narratorem tego filmu.