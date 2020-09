Powstanie drugi sezon serialu "Kruk. Szepty słychać po zmroku"

Canal+ rusza z produkcją kolejnego sezonu serialu „Kruk. Szepty słychać po zmroku”. Wznawia też zdjęcia do „Klangoru”.

Michał Żurawski w serialu "Kruk. Szepty słychać po zmierzchu" /Canal+

Premiera obydwu seriali, opartych na oryginalnych scenariuszach, planowana jest wiosną 2021. Główne role męskie zagrają w nich aktorzy, których już jesienią będzie można oglądać w serialowej superprodukcji "Król" - Michał Żurawski ("Kruk") oraz Arkadiusz Jakubik ("Klangor").

Nad kontynuacją kryminalnej historii o inspektorze z wydziału kryminalnego policji Adamie Kruku ponownie pracuje duet - scenarzysta Jakub Korolczuk i reżyser Maciej Pieprzyca. Stacja nie ujawnia wątków scenariusza. Wiadomo jednak, że zdjęcia do produkcji zakończą się w połowie lutego 2021 roku, a będą realizowane między innymi na malowniczym Podlasiu.

"'Kruk. Szepty słychać po zmroku' był ogromnym sukcesem. Adam Kruk grany przez Michała Żurawskiego, stróż prawa zmagający się z demonami dzieciństwa, to postać złożona, niejednoznaczna, zapadająca w pamięć. Dla nas było tylko kwestią czasu, kiedy powróci na ekrany. Zależało nam, żeby mroczną fabułę drugiego sezonu realizować z tym samym zespołem twórców. To się szczęśliwie udało i dlatego jesteśmy pewni, że kolejna odsłona KRUKA będzie znakomitym rozwinięciem pierwszej serii. Scenariuszowo, aktorsko i realizacyjnie" - mówi Małgorzata Seck, Wiceprezes Zarządu ds. Programowych Canal+ Polska.

Wideo SZEPTUCHA ZAPOWIADA NOWY SEZON "KRUKA" w CANAL+

W tytułowej roli ponownie zobaczymy Michała Żurawskiego,któremu partnerować będą: Katarzyna Wajda, Leszek Lichota, Magdalena Koleśnik, Tomasz Włosok, Danuta Kierklo, Dominika Kluźniak i Zbigniew Stryj.



Pierwszy sezon serialu "Kruk. Szepty słychać po zmroku" podbił serca rzeszy fanów, także za granicą. Międzynarodowe jury 24. edycji prestiżowego festiwalu Mediamixx w Salonikach przyznało produkcji dwie nagrody. Serial został uhonorowany w kategoriach: najlepszy serial dramatyczny (Best Drama) oraz najlepszy scenariusz (Best Writing). Znalazł się też na finałowej liście w kategoriach najlepsze zdjęcia (Best Cinematography) oraz najlepszy reżyser (Best Director).

W październiku, po kilku miesiącach przerwy związanej z pandemią, wznawiane będą też zdjęcia na planie serialu "Klangor" z gwiazdorską obsadą. Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Aleksandra Popławska, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Czerwińska i Maciej Musiał zagrają w nim po okiem reżysera Łukasza Kośmickiego.

Scenariusz produkcji, autorstwa Kacpra Wysockiego oparty na pomyśle Tomasza Kamińskiego powstał w ramach pierwszej edycji CANAL+ SERIES LAB, cyklicznych warsztatów przeznaczonych dla twórców filmowych, scenarzystów i reżyserów. Tytułowy "Klangor" oznacza krzyk żurawi zwiastujący nadejście wiosny, symbol nadziei. Stacja nie ujawnia wątków scenariusza.