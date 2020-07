Powstanie dokument o zbrodni, która zainspirowała twórców „Miasteczka Twin Peaks”

Śledztwo w sprawie zabójstwa Laury Palmer, które jest osią serialu „Miasteczko Twin Peaks”, nie było wyłącznie fantazją scenarzystów. Nawiązuje do historii Hazel Irene Drew, która zginęła w zagadkowych okolicznościach w 1908 r. W przyszłym roku światło dzienne ujrzy nie tylko książka na temat tej sprawy, ale również film dokumentalny.

Reżyser David Lynch (2L) i gwiazdy "Twin Peaks" podczas festiwalu filmowego w Cannes /SEBASTIEN NOGIER /PAP/EPA

Śledztwo prowadzone przez agenta FBI Dale’a Coopera w sprawie morderstwa uczennicy liceum Laury Palmer fascynuje kolejne pokolenia widzów "Miasteczka Twin Peaks". Wkrótce miłośnicy tego serialu będą mogli spojrzeć na tę opowieść pod nieco innym kątem. Trwają bowiem prace nas książką, która przybliży historię dziewczyny, będącej inspiracją dla postaci Laury Palmer. Publikacja pod tytułem "Blonde, Beautiful, and Dead" Davida Bushmana i Marka Givensa, ma ukazać się w przyszłym roku.



Według najnowszych informacji na podstawie tej książki firma Amazon zrealizuje film dokumentalny. Produkcję wyreżyseruje Benjamin Alfonsi, który do tej pory specjalizował się w krótkometrażówkach.



Bohaterką zarówno książki, jak i dokumentu, będzie Hazel Irene Drew. W 1908 r. została znaleziona martwa w stawie Teal’s Pond w miejscowości Sand Lake w stanie Nowy Jork. W miasteczku mieszkała babcia Marka Frosta, późniejszego współtwórcy serialu "Miasteczko Twin Peaks" i często opowiadała mu o tej zbrodni. Tak jak Laura Palmer, Hazel miała prowadzić podwójne życie. W tle jej śmierci przeplatają się ze sobą władza, pieniądze i seks.



Frost ma napisać wstęp do książki, w którym opowie, jak opowieści babci zaprowadziły go do stworzenia serialu. "Była to pierwsza historia kryminalna, która wciągnęła mnie, gdy byłem dzieckiem" - mówi Mark Frost o sprawie Drew.