Na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych widać Willa Smitha , który z kamerą wsiada do samochodu i radzi fanom, aby nie przewijali dalej Instagrama, bo za chwilę dowiedzą się czegoś ważnego. Po krótkiej przejażdżce aktor jest już w domu Martina Lawrence’a i razem z nim ogłasza, że powstanie film "Bad Boys 4".

Przy okazji obaj zauważają pewną dwuznaczność, którą szybko postanawiają wyjaśnić. Chodzi o mogące wprowadzić w błąd podobieństwo tytułów trzeciej i czwartej części serii. Trzecia nosiła tytuł "Bad Boys for Life". "For" brzmi podobnie jak "four", czyli "cztery" w tymczasowym tytule "Bad Boys 4". "Powinniśmy byli to lepiej przemyśleć" - śmieją się aktorzy, którzy stracili szansę na zagranie w filmie zatytułowanym "Bad Boys 4 Life".

"Bad Boys 4": Co wiemy o filmie?

Informację o powstaniu czwartej części serii "Bad Boys" potwierdziło też oficjalnie studio Sony Pictures. Podobnie jak część trzecią, "czwórkę" wyreżyserują Adil El Arbi i Bilall Fallah, a scenariusz napisze Chris Bremner. Jednym z producentów filmu będzie Jerry Bruckheimer. O powstaniu czwartej części "Bad Boys" mówiło się już bezpośrednio po kasowym sukcesie części trzeciej z 2020 roku, która w kinach na całym świecie mimo pandemii zarobiła 426,5 miliona dolarów, czyli więcej niż dwie pierwsze części cyklu razem wzięte. Jednak dopiero teraz oficjalnie ją ogłoszono.

Decyzja studia Sony potwierdza słowa Martina Lawrence’a, który w lipcu ubiegłego roku przekonywał, że wszystko jest na dobrej drodze do tego, by film "Bad Boys 4" powstał. Fani serii obawiali się, że projekt nie dojdzie do skutku z powodu skandalu z udziałem Willa Smitha podczas ubiegłorocznej ceremonii rozdania Oscarów. Po tym, jak aktor spoliczkował na scenie Chrisa Rocka, wielu producentów nie chciało go zatrudniać w swoich filmach. Jak widać twórcy serii "Bad Boys" nie mają z tym jednak problemu.

Cykl "Bad Boys" opowiada o dwóch gliniarzach ze słonecznego Miami, playboyu Mike’u i pantoflarzu Marcusie. Tworzą oni duet, przed którym drżą największe tuzy przestępczego półświatka.