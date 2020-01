Powstanie czwarta część "Gliniarza z Beverly Hills"?

Sukces frekwencyjny trzeciej części przygód bohaterów filmu "Bad Boys" otworzył szansę na powrót innej słynnej postaci kina sensacyjnego. To grany przez Eddiego Murphy'ego Axel Foley, tytułowy bohater "Gliniarza z Beverly Hills". Temat realizacji kolejnego sequela pojawia się regularnie co kilka lat. Tym razem z ewentualnym projektem wiąże się reżyserów filmu "Bad Boys for Life" Adila El Arbiego oraz Bilalla Fallaha.

Axel Foley dostanie czwarty film? /Paramount Pictures / East News

"Wszyscy zadają nam to samo pytanie. To dobrze, bo bardzo chcielibyśmy zrobić ten film. To byłby dla nas zaszczyt" - powiedział El Arbi magazynowi "Collider" na pytanie o to, czy przymierza się do nakręcenia czwartej części "Gliniarza z Beverly Hills".

Reklama

"To nasz pierwszy hollywoodzki film, musimy więc poczekać na to, jak zareagują na niego widzowie" - mówił przed premierą "Bad Boys for Life" pochodzący z Belgii El Arbi. "Myślę, że producent Jerry Bruckheimer też na to czeka. I jeśli, daj Boże, film okaże się sukcesem, od razu będziemy mogli wskoczyć w ten nowy projekt. Dwa razy spotkaliśmy się już z Eddie'em Murphym i wyglądało na to, że nas polubił".

O rozmowie z Murphym mówił też Bilall Fallah. "Kręciliśmy dokrętki do 'Bad Boys for Life' w tym samym studio, w którym Eddie Murphy kręcił akurat drugą część 'Księcia w Nowym Jorku'. Wykorzystaliśmy okazję i powiedzieliśmy: "No dalej, zróbmy ten pie... film!" - powiedział, wspominając swoje spotkanie z Murphym i obecnym na planie Wesleyem Snipesem.

Wiadomo już, że film "Bad Boys for Life" spodobał się widzom. Jest liderem zagranicznego box office'u, a na dodatek zbiera niezłe recenzje krytyków. Wygląda więc na to, że kwestia powstania "Gliniarza z Beverly Hills 4" jest o wiele bliższa realizacji niż jeszcze kilka tygodni temu. Prawa do filmu posiada Netflix. "Bad Boys for Life" zadebiutuje w polskich kinach w piątek 24 stycznia.