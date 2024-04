Powstanie biografia tragicznie zmarłego komika. Kto zagra legendę?

W Farleya wcieli się Paul Walter Hauser, znany z ról w "Richardzie Jewellu" i miniserialu "Czarny ptak". Za kamerą stanie komik Josh Gad ("Piękna i Bestia"), dla którego będzie to debiut reżyserski.

Producentem filmu będzie Lorne Michaels, twórca programu satyrycznego "Saturday Night Live", który wypromował Farleya. Scenariusz na podstawie książki "The Chris Farley Show: A Biography in Three Acts" napisali Scott Neustadter i Michael H. Weber ("500 dni miłości", nominacja do Oscara za "The Disaster Artist"). Film otrzymał błogosławieństwo bliskich zmarłego komika.

Reklama

Wideo youtube

Chris Farley: Przedwczesna śmierć popularnego komika

Farley przyszedł na świat w 1964 roku. Na studiach odkrył swą miłość do komedii, a po ich zakończeniu rozpoczął karierę aktorską. Momentem zwrotnym było dołączenie przez niego do obsady "Saturday Night Live" w 1990 roku. Farley znakomicie wykorzystywał swoje warunki fizyczne do komedii cielesnej, natomiast jego temperament sprawiał, że każdy skecz z jego udziałem był wybuchowy i nieprzewidywalny.

Po zwolnieniu z "SNL" w 1995 roku zaczął skupiać się na karierze filmowej. Zagrał między innymi w "Czarnej owcy", "Tomciu paluchu" i "Wielkim, białym ninja". Został także zaangażowany do podłożenia swego głosu pod tytułowego bohatera animacji "Shrek". Niestety, nie ukończył nagrań.

Farley od początku swojej kariery zmagał się z licznymi demonami. Często wpadał w stany depresyjne, słynął też ze słabości do alkoholu i innych używek. 17 razy trafiał na odwyk. Gdy w październiku 1997 roku pojawił się gościnnie w "SNL", wszyscy zwrócili uwagę na zły stan jego zdrowia. 18 grudnia tego roku młodszy brat komika znalazł jego ciało. Farley zmarł w wieku zaledwie 33 lat. Przyczyną śmierci była mieszanka kokainy i morfiny. Komik jest do dziś wspominany przez przyjaciół z czasów "Saturday Night Live", między innymi Adama Sandlera, Davida Spade'a i Boba Odenkirka.

Zdjęcie Paul Walter Hauser w filmie "Richard Jewell" / materiały prasowe