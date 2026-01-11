Powstaje nowa wersja kultowego filmu. To one za nią stoją

Warner Bros. Pictures do napisania scenariusza filmu "Attack of the Fifty Foot Woman" w reżyserii Tima Burtona wybrał duet: Danya Jimenez - Hannah McMechan.

Przypomnijmy, że wspomniane panie stoją za sukcesem animowanego hitu Netfliksa "K-popowe łowczynie demonów".



Tim Burton, nie tylko wyreżyseruje film, ale będzie też jego producentem wraz z Andrew Mittmanem i Tommym Harperem. Za produkcję i rozwój projektu odpowiedzialna jest firma LuckyChap Margot Robbie. To właśnie australijska piękność będzie gwiazdą powstającej produkcji.

"Attack of the Fifty Foot Woman" miał swoją premierę w 1958 roku. Opowiadał historię bogatej dziedziczki fortuny, świeżo po pobycie w szpitalu psychiatrycznym, która zostaje przemieniona w olbrzymkę. W 1993 roku powstał remake tej produkcji zatytułowany "Atak kobiety olbrzyma".

Teraz doczekamy się kolejnej wersji. Warner Bros. pracuje nad nią od 2024 roku. Poprzednią scenarzystką była Gillian Flynn, scenarzystka "Zaginionej dziewczyny". To właśnie na jej tekście pracować będą nowe scenarzystki.



"Jesteśmy zafascynowani ideą kobiety o wzroście pięćdziesięciu stóp, która sieje spustoszenie, bo jakiś mężczyzna ją oszukał" - przekazały Danya Jimenez i Hannah McMechan w oświadczeniu dla "The Hollywood Reporter". - "Mamy przeczucie, że wiele osób się z tym utożsami".