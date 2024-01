Powstaje film o Michaelu Jacksonie. W roli głównej bratanek piosenkarza

"Michael": Powstaje film o Michaelu Jacksonie

22 stycznia padnie pierwszy klaps na planie filmu "Michael", który opowie o życiu króla pop. Produkcją zajmą się hollywoodzkie studia Universal i Lionsgate. Na fotelu reżysera zasiada Antoine Fuqua ("Bez litości", "Olimp w ogniu", "Król Artur"). W legendarnego artystę wciela się bratanek Michaela Jacksona , Jaafar Jackson.



"Żaden inny artysta nie posiadał takiej siły, charyzmy i muzycznego geniuszu jak Michael Jackson . Oglądanie jego dzieł zainspirowało mnie do kręcenia teledysków - był pierwszym czarnoskórym artystą, którego pokazywała stacja MTV. Jego muzyka i te obrazy stały się częścią mojego światopoglądu. Nie mogłem odrzucić propozycji opowiedzenia na dużym ekranie jego historii wraz z towarzyszącą jej muzyką" - mówił reżyser.

"Michael": Bratanek artysty zagra tytułową rolę

Zdjęcie La Toya Jackson i Jaafar Jackson / Gabriel Olsen / Getty Images

Mimo współpracy ze spadkobiercami Jacksona, film ma podjąć wszystkie trudne tematy związane z tym artystą i nie unikać kontrowersyjnych wątków z życia gwiazdora. W roli Michaela Jacksona został obsadzony 27-letni bratanek artysty, Jaafar Jackson (syn Jermaine'a Jacksona), który tańcem i śpiewem zajmuje się od dwunastego roku życia.

Producenci i ekipa nie mogą się go nachwalić. "To niesamowite jak bardzo przypomina Michaela. Brzmi jak on, tańczy jak on, śpiewa jak on. Byłem oszołomiony, kiedy go poznałem" - wyznał w jednym z wywiadów Antoine Fuqua.

Jaafar Jackson opublikował właśnie pierwsze zdjęcie z planu filmu. 27-latek pozuje w charakterystycznej pozie moonwalk. "Podróż zaczyna się w poniedziałek" - napisał. Premierę produkcji "Michael" wyznaczono na 18 kwietnia 2025 r.