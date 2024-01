Powstaje film o kultowym programie komediowym. Kto wcieli się w znane komiczki?

"SNL 1975" przedstawi kulisy pierwszego odcinka "Saturday Night Live", który został wyemitowany 11 października 1975 roku. Na ekranach telewizorów pojawili się wówczas Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Jane Curtin, Garrett Morris, Laraine Newman i Gilda Radner. Film ma zaprezentować chaos i magię rewolucji, która prawie nie nadeszła, oraz odliczenie do słów "Na żywo z Nowego Jorku".

"SNL 1975": Kto zagra legendy komedii?

Scenariusz Reitmana i Gila Kenana jest oparty na serii wywiadów członkami obsady, scenarzystami i ekipą programu. Główne role kobiece: Curtin, Newman i Radner zagrają kolejno Kim Matula, Emily Farin i Ella Hunt.

Zdjęcie Jane Curtin, Laraine Newman i Gilda Radner w programie "Saturday Night Live" z 1976 roku / NBC / Contributor / Getty Images

Reitman jest synem reżyser Ivana Reitmana, który często współpracował z gwiazdami "Saturday Night Live", między innymi z Aykroydem i Billem Murrayem przy dwóch częściach "Pogromców duchów".

"SNL" to kultowy program satyryczny, emitowany nieprzerwanie od 1975 roku. Na przestrzeni lat do jego obsady należeli geniusze komedii i uznani aktorzy, między innymi Eddie Murphy, Will Farrell, Kristen Wiig, Bill Hader i Jason Sudeikis.