Powstaje biografia Bruce'a Spirngsteena. Aktor zdradza, czy spotkał się już z piosenkarzem

White został zapytany o rolę w "Deliver Me From Nowhere" na czerwonym dywanie z okazji premiery trzeciego sezonu serialu "The Bear". "Komunikowaliśmy się nieco [ze Springsteenem] przez innych ludzi, ale mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy" - przyznał aktor.

"Wciąż zostało kilka spraw, musimy wskazać odpowiedni termin, a ja chciałbym też wypracować parę rzeczy sam, zanim go spotkam" - dodał dwukrotny laureat Złotego Globu. "Muszę zrozumieć parę kwestii, by mieć pewność, że jestem we właściwym miejscu, gdy już go spotkam".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Bracia ze stali" [trailer] materiały prasowe

"Deliver Me From Nowhere": Czy Jeremy Allen White zaśpiewa piosenki Springsteena?

Na pytanie, czym samodzielnie wykona piosenki Springsteena w filmie, White odpowiedział: "Spróbuję. Postaram się dać z siebie wszystko".

"Deliver Me From Nowhere" opowie on o pracach muzyka nad albumem "Nebraska" z 1982 roku. Za kamerą stanął Scott Cooper, który napisał także scenariusz.