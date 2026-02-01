"Opętanie" to dramat psychologiczny z elementami horroru, który uważany przez wielu krytyków za najlepszy film Andrzeja Żuławskiego.

"Opętanie": fabuła filmu

Akcja produkcji rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny. Fabuła koncentruje się na młodym małżeństwie, których życie zostaje zakłócone przez nadprzyrodzoną siłę. Sam Neill sportretował mężczyznę, który zostaje nagle porzucony przez żonę. Wynajęty przez niego detektyw odkrywa, że kobieta utrzymuje intymne relacje z odrażającym monstrum, które żywi się ciałami swoich ofiar.

Główne role zagrali Sam Neill i Isabelle Adjani, która otrzymała za tę kreację Nagrodę Jury w Cannes dla najlepszej aktorki. Wyczerpującą fizycznie i psychicznie rolę artystka opłaciła jednak poważnym załamaniem nerwowym.

"Opętanie": powstaje amerykański remake. Margaret Qualley i Callum Turner w obsadzie

Pierwsze doniesienia o projekcie pojawiły się w 2024 roku. O prawa do tytułu walczyły cenione studia, w tym A24, Warner Bros, Sony oraz zwycięski Paramount.

Nową wersję "Opętania" zrealizuje Parker Finn, który w ostatnich latach wyreżyserował dwie części horroru "Uśmiechnij się".

Wiemy już także, kogo zobaczymy w głównych rolach. Do projektu zaangażowano znaną z "Substancji" i "Rodzajów życzliwości" Margaret Qualley oraz Calluma Turnera, którego oglądaliśmy m.in. w "Eternity. Wybieram ciebie" czy serialu "Władcy przestworzy".

