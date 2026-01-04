Powrót reżysera kultowej "Amelii". Kim jest Violette?

Najnowszy projekt Jeana-Pierre’a Jeuneta, twórcy kultowej "Amelii" , to "Violette". Scenariusz filmu powstał na podstawie bestsellerowej powieści Valerie Perrin "Życie Violette".

W roli głównej wystąpi Leïla Bekhti - uznana francuska aktorka filmowa i telewizyjna o algierskich korzeniach, znana z takich filmów, jak "Wszystko co się świeci", "Cudowne życie", "Kołysanka", "Wszyscy albo nikt", "Prorok", "Zakochany Paryż".

Jean-Pierre Jeunet ma na swym koncie, poza "Amelią", takie produkcje, jak "Obcy 4 - Przebudzenie", "Bardzo długie zaręczyny", "Bazyl. Człowiek z kulą w głowie".

"Violette: o czym to będzie film?

Violette Toussaint to opiekunka cmentarza w małym miasteczku w Burgundii. Jest wyjątkową obserwatorką i uważną, pełną empatii słuchaczką. Jej spokojne życie wypełniają rozmowy z barwnymi pracownikami cmentarza oraz licznymi odwiedzającymi, którzy dzielą się swoimi historiami o stracie, miłości i życiu. Rutynę Violette burzy jednak pojawienie się miejscowego komendanta policji z nietypową prośbą.

Wraz z rodzącym się między nimi uczuciem kobieta zaczyna rozumieć, że aby dać sobie kolejną szansę na życie - i wbrew wszelkim przeciwnościom także na miłość - musi odkryć prawdę kryjącą się w dawno pogrzebanych tajemnicach własnej przeszłości.

"Przejmująca, opowiedziana z wielką czułością historia o miłości, stracie i odkupieniu... Czarująca opowieść o odnajdywaniu drobnych radości - w przyrodzie, piciu, jedzeniu i przyjaźni" - napisał o powieści recenzent "Publishers Weekly".

Dystrybutorem filmu w Polsce będzie Kino Świat.