"Powrót do Reims" w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie, czyli kto w Polsce wstydzi się dzisiaj swojego pochodzenia?

W najbliższy weekend, 10 i 11 października, krakowska publiczność będzie miała okazję po raz pierwszy obejrzeć pokaz przedpremierowy spektaklu "Powrót do Reims". Główną rolę w przedstawieniu gra Jacek Poniedziałek, znany z kreacji w takich filmach, jak "Przemiany", "Serce miłości" czy "Ja teraz kłamię".

Ekipa spektaklu "Powrót do Reims" /materiały prasowe

Spektakl, który powstał na podstawie bestselleru francuskiego socjologa Didiera Eribona, wyreżyserowała Katarzyna Kalwat.



"Powrót do Reims" jest koprodukcją Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie i Nowego Teatru w Warszawie, a jego premiera odbędzie się w grudniu podczas Festiwalu Boska Komedia.



Przedstawienie stawia pytania o współczesne podziały klasowe oraz mechanizmy wykluczenia. Didier Eribon wyjechał z rodzinnego miasta - przedmieść francuskiego Reims, by ujawnić swoją orientację i wejść na drogę społecznego awansu. Wyjazd do Paryża umożliwił mu odkrycie homoseksualnej tożsamości, jednocześnie jednak ujawnił wstyd związany z robotniczym pochodzeniem.



"Powrót do Reims" jest rodzajem osobistej spowiedzi, konfrontacją ze skrupulatnie ukrywanymi tajemnicami, rozliczeniem z przeszłością oraz oskarżeniem rzuconym samemu sobie.

Główną rolę w spektaklu gra Jacek Poniedziałek - aktor pochodzący z rodziny robotniczej z krakowskiego osiedla Olsza II, powstałego w latach 60. XX wieku, z którego wyjechał do Warszawy. Przegląda się tym samym w biografii Eribona, jak wielu innych mieszkańców małych polskich miast, miasteczek i wsi.

Symboliczne spotkanie tych dwóch nazwisk odkrywa uniwersalność i aktualność mechanizmów awansu społecznego na tle przemian, jakie dokonały się w Europie ostatnich dekad. Czy poradziliśmy sobie z naszą przeszłością? Czy boimy się wykluczenia? Kto w Polsce wstydzi się dzisiaj swojego pochodzenia?

W spektaklu występują również Jaśmina Polak i Yacine Zmit.

Pokazy przedpremierowe spektaklu "Powrót do Reims" odbędą się 10 i 11 października w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Pokazy premierowe zaplanowano w ramach festiwalu Boska Komedia - 9 i 10 grudnia w Krakowie.

Spektakl powstał w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia 2020.