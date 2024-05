Seria filmów o Harrym Potterze to niezwykła podróż do świata magii, przygód i niezapomnianych postaci. Saga, która rozpoczęła się od "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", opowiada historię młodego czarodzieja, który dowiaduje się o swoim magicznym dziedzictwie i wyrusza do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

W trakcie ośmiu filmów, Harry (Daniel Radcliffe), wraz z przyjaciółmi Hermioną Granger (Emma Watson) i Ronem Weasleyem (Rupert Grint), stawia czoła licznym wyzwaniom, odkrywając tajemnice swojej przeszłości i walcząc ze złowrogim Lordem Voldemortem (Ralph Fiennes). Fantastyczna obsada, w której znajdują się również Maggie Smith, Alan Rickman i Michael Gambon, tworzy niezapomniane postacie, które wciągają widzów w pełen magii i emocji świat.

"Harry Potter" - gdzie obejrzeć wszystkie części?

Dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera, którzy chcą ponownie zanurzyć się w magiczny świat Hogwartu, istnieje kilka opcji. Wszystkie części sagi są dostępne w ramach abonamentu na platformie HBO Max, co czyni ją idealnym miejscem do rozpoczęcia filmowego maratonu.

Dodatkowo, filmy można kupić lub wypożyczyć na Apple TV, co daje możliwość cieszenia się ulubionymi przygodami w każdej chwili. Premiery Canal+ oraz Prime Video również oferują opcję zakupu lub wypożyczenia wszystkich części, umożliwiając dostęp do tej kultowej serii z różnych źródeł. Niezależnie od wybranej platformy, każda z nich pozwala na pełne przeżycie epickiej historii młodego czarodzieja.

W jakiej kolejności oglądać filmy Harry'ego Pottera?

Aby w pełni cieszyć się historią młodego czarodzieja i jego przyjaciół, najlepiej oglądać filmy w kolejności ich premiery. Pozwoli to na płynne śledzenie fabuły i rozwój postaci, a także na zrozumienie wszystkich istotnych wątków i wydarzeń. Oto lista, która pomoże Ci w odpowiedniej kolejności obejrzeć całą sagę:

Harry Potter i Kamień Filozoficzny (2001) Harry Potter i Komnata Tajemnic (2002) Harry Potter i więzień Azkabanu (2004) Harry Potter i Czara Ognia (2005) Harry Potter i Zakon Feniksa (2007) Harry Potter i Książę Półkrwi (2009) Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I (2010) Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II (2011)

Przestrzeganie tej kolejności zapewni pełne zrozumienie i zanurzenie w magiczny świat stworzony przez J.K. Rowling.

Zdjęcie "Harry Potter" / HBO / materiały prasowe

