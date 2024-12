Jamie Lee Curtis: kariera

Jamie Lee Curtis, która zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za film "Wszystko, wszędzie, naraz", wystąpiła u boku Pameli Anderson w wyreżyserowanym przez Gię Coppolę dramacie "The Last Showgirl". W tym roku zdobyła także nagrodę Emmy za swoją rolę w "The Bear" oraz wystąpiła u boku Margo Martindale w mrocznej komedii Prime Video "Lepko", której jest producentką wykonawczą wraz z Jasonem Blumem. Ponadto niedługo widzowie będą mogli zobaczyć ją u boku Nicole Kidman w serialu "Scarpetta".

Jamie Lee Curtis: aktorka jest brana pod uwagę w nowym projekcie "Murder, She Wrote"

Jamie Lee Curtis jest główną kandydatką do roli w filmie "Murder, She Wrote", który powstaje dla wytwórni Universal. Choć nie podpisano jeszcze żadnej wiążącej umowy, aktora ma ponoć wcielić się w rolę Jessici Fletcher.

"Murder, She Wrote" będzie bazować na liczącym 12 sezonów serialu, który był emitowany w latach 1984-1996 na CBS i zdobyła w sumie aż 41 nominacji do Emmy. Postać Fletcher była wtedy odgrywana przez Angelę Lansbury, która w każdym roku emisji otrzymała nominację do nagrody Emmy. Produkcja cieszyła się ogromną popularnością i była jednym z najbardziej udanych i najdłużej emitowanych seriali w historii telewizji. Jessica Fletcher była emerytowaną nauczycielką, która z czasem staje się odnoszącą sukcesy pisarką kryminałów z talentem do rozwiązywania prawdziwych zagadek.

Autorkami scenariusza do filmu są Lauren Schuker Blum i Rebecca Angelo.

