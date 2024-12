"Kleks i wynalazek Filipa Golarza": Nowa gwiazda w filmie. Jest nie do poznania

Monika Brodka zaskakuje w nowej roli na dużym ekranie! Artystka dołączyła do obsady filmu "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" w reżyserii Macieja Kawulskiego. Wcieliła się w postać robotycznej dziewczyny, której wygląd wymagał zastosowania efektów specjalnych. Efekt? Brodka jest nie do poznania, co wywołało spekulacje wśród fanów i mediów po premierze teaserowego plakatu filmu.

Monika Brodka i Janusz Chabior w filmie "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" /materiały prasowe