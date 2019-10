​Potworny maraton horrorów w Cinema City

Już 31 października w sieci kin Cinema City w wybranych miastach w Polsce odbędzie się maraton horrorów. Jakie filmy czekają na kinomanów?

Sieć Cinema City zaprasza na "Potworny maraton horrorów". W czwartek, 31 października, od godziny 20:00 zostaną wyświetlone trzy kinowe hity: "Lśnienie", "Egzorcysta" oraz "Itsy Bitsy".



"Lśnienie" (1980) to kultowa produkcja Stanleya Kubricka, z rewelacyjną rola Jacka Nicholsona Shelley Duvall. Główny bohater, Jack Torrance, razem z rodziną przeprowadza się do górskiego hotelu Overlook, w którym podejmuje pracę stróża zimowego. Spokój opuszczonego poza sezonem kurortu ma umożliwić mu skoncentrowanie się na twórczości literackiej. Wkrótce idylla zamienia się w koszmar, a złowroga atmosfera miejsca stopniowo popycha go w obłęd.

"Egzorcysta" (1973) to horror Williama Friedkina, w którym główne role zagrali: Ellen Burstyn, Max von Sydow i Linda Blair. 12-letnia dziewczynka zaczyna bawić się spirytystyczną tabliczką ouija i nawiązuje kontakt z bytem przedstawiającym się jako Kapitan Howdy. Wkrótce Regan przejawia objawy pełnego opętania przez diabła. Przerażona matka prosi o pomoc księdza oraz egzorcystę.

"Itsy Bitsy" to opowieść o przerażającym pająku-gigancie, który wraca z zaświatów, po tym jak do zaplątanego w nie zawsze widoczną, pajęczą sieć domu wprowadzają się nowi lokatorzy. Pielęgniarka, która wraz z dziećmi wprowadza się do przeklętej posesji opiekuje się schorowanym właścicielem ów domu. Główna bohaterka będzie musiała zmierzyć się nie tylko z przerażającym pająkiem, ale również z rodzinnymi problemami.

Maraton halloween odbędzie się w czwartek 31 października w wybranych kinach Cinema City:

Warszawa (Arkadia, Białołęka, Galeria Mokotów, Sadyba, Promenada), Wrocław (Wroclavia), Kraków (Bonarka), Toruń (Plaza), Katowice (Punkt 44), Zielona Góra, Bielsko-Biała, Poznań (Plaza), Łódź (Manufaktura), Bydgoszcz, Gliwice, Częstochowa (Wolność), Lublin (Felicity), Wałbrzych, Sosnowiec, Ruda Śląska, Rybnik, Bytom, Starogard.