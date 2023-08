"Porady na zdrady 2" to sequel komediowego przeboju, który zobaczyło w kinach ponad 700 tysięcy widzów!

"Czas na komedię o mężczyznach, którzy nie wiedzą jak być facetami i kobietach, które ledwo z nimi wytrzymują" - reklamuje produkcję dystrybutor Kino Świat.

Wideo PORADY NA ZDRADY 2 | Metamorfoza Tomasza Karolaka | Kino Świat

Film wyreżyserowała Sara Bustamante-Drozdek pod opieką artystyczną Ryszarda Zatorskiego - twórcy uwielbianych przez miliony Polaków hitów: "Porady na zdrady", "Pech to nie grzech", "Tylko mnie kochaj", "Dlaczego nie!", "Nigdy w życiu!" oraz "Dzień dobry, kocham cię!"! Producentami są eksperci od śmiechów i wzruszeń, którzy na swoim koncie mają m.in. przeboje: "To nie tak jak myślisz kotku" oraz "Śniadanie do łóżka".

Obok niezastąpionego Tomasza Karolaka , widzowie zobaczą na wielkim ekranie obsadę marzeń, w tym: Antoniego Królikowskiego, Barbarę Kurdej-Szatan, Julię Kamińską, Piotra Gąsowskiego, Karolinę Chapko, Annę Samusionek i Renatę Dancewicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Porady na zdrady 2" [trailer] materiały prasowe

"Porady na zdrady 2": O czym opowiada film?

Poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami działa na pełnych obrotach. W miejsce Maćka, który wspólnie ze swoją ukochaną Kaliną udają się na drugi koniec świata, stanowisko specjalisty od problemów w związkach przejmuje jego brat Franek (Antoni Królikowski). Nie podoba się to jego dziewczynie Asi (Karolina Chapko), która nie może znieść widoku pożądliwych damskich spojrzeń skierowanych na faceta jej życia.

W imię ratowania miłości Franek postanawia zmienić swoje zainteresowania zawodowe. Z pomocą przychodzi mu Tymek (Tomasz Karolak), który z wielkim sukcesem prowadzi grupę wsparcia "Mściwój" dla zagubionych w życiu facetów. Za jego sprawą Franek wplącze się w aferę, która wywoła u jego ukochanej jeszcze większą zazdrość niż do tej pory. Sfrustrowani swoimi partnerkami mężczyźni i rozżalone na swoich partnerów kobiety staną naprzeciw siebie, a finał tej historii zaskoczy wszystkich!