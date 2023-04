"Porady na zdrady 2": Kontynuacja hitu, który pokochały miliony Polaków

Albo my, albo one! Nadchodzi najbardziej flirtująca komedia o niewierności. Zobacz materiał i dowiedz się jak zdradzają one, a jak oni! "Porady na zdrady 2" tylko w kinach od 4 sierpnia!

Antoni Królikowski i Barbara Kurdej-Szatan w filmie "Porady na zdrady 2" /materiały prasowe