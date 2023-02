Popularny muzyk krytykuje Netfliksa. Platforma skasowała jego projekt

Brytyjski wokalista, kompozytor i producent muzyczny Damon Albarn, znany z występów w zespołach Blur i Gorillaz, przyznał, że zapowiadany przez niego od ponad dwóch lat pełnometrażowy film animowany, został ostatecznie wycofany z produkcji. Miało to nastąpić w wyniku cięć budżetowych, które dotknęły platformę Netflix. To, na co artysta zwrócił uwagę, to pozostawiająca wiele do życzenia forma.

Damon Albarn /Jim Dyson /Getty Images