Popularny aktor wydaje debiutancki album. Jest pierwszy singiel

Tomasz Ziętek jest jednym z najbardziej uznanych polskich aktorów młodego pokolenia. Za role w filmach "Cicha Noc" , "Boże Ciało" oraz "Żeby nie było śladów" otrzymał nominacje do Polskich Nagród Filmowych. Z kolei za występ w filmie "Hiacynt" był nominowany do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

Artysta z powodzeniem udziela się również w świecie muzyki, przede wszystkimi jako wokalista i gitarzysta trójmiejskiej formacji The Fruitcakes. W 2022 roku wraz z Krzysztofem Zalewskim, Piotrem "Emade" Waglewskim, Smolikiem oraz Kevem Foxem odtworzyli kultowy koncert Beatlesów na dachu.

Tomasz Ziętek śpiewa "Your Kiss"



Teraz aktor pracuje nad swoimi debiutanckim, solowym albumem. Wydawnictwo utrzymane będzie w klimacie singer-songwriter i inspirowane klasycznymi amerykańskimi brzmieniami bluesa, folku oraz country - zapowiada wytwórnia Kayax.

Zdjęcie Tomasz Ziętek / materiały prasowe

Premiera płyty zapowiedziana jest na późną jesień 2023 roku. Krążek promuje romantyczny singiel “Your Kiss".



Wideo Tomek Ziętek - Your Kiss (Official Video)

"'Your Kiss' to szczególny dla mnie utwór, bo pierwszy który ukończyłem. Zwykle najpierw tworzę muzykę, a tekst powstaje później. W tym przypadku było odwrotnie. Najpierw wpadł mi w ręce wiersz, a później powstała do niego muzyka. Mam sentyment do tego utworu, przeleżał w przysłowiowej szufladzie i cieszę się, że w końcu możecie go posłuchać" - mówi Ziętek.