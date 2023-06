Tom Hollander zagrał w antyputinowskim spektaklu

Rolę Bieriezowskiego powierzono Tomowi Hollanderowi , którego widzowie znają doskonale choćby z "Białego Lotosu" czy filmowej serii "Piraci z Karaibów" . W rozmowie z BBC aktor przyznał, że od pewnego czasu obawia się, iż przez swój nowy zawodowy projekt mógł zostać wzięty na celownik zwolenników rosyjskiego dyktatora. "Mamy wojnę. Jestem teraz bardzo ostrożny, gdy dostaję jakąkolwiek wiadomość pochodzącą z Rosji. Gram w spektaklu, który śmiało można określić jako antyputinowski. To nie jest słodka adaptacja Czechowa. To opowieść o prawdziwych ludziach, którzy toczą zaciętą walkę z Zachodem. Myślę, że to dobry powód, by nie otwierać każdego listu, który do mnie przychodzi" - przyznał bez ogródek laureat nagrody BAFTA TV.