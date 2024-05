Popularne na Netflixie. Co widzowie oglądali najchętniej?

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Netflix udostępnił dane z raportu "What We Watched: A Netflix Engagement Report", który odzwierciedla oglądalność w tym serwisie streamingowym w okresie od lipca do grudnia 2023 roku. Na szczycie znajduje się film "Zostaw świat za sobą" oraz serial "One Piece".

Zdjęcie Kadr z filmu "Zostaw świat za sobą" / JoJo Whilden / Netflix / materiały prasowe