Ponad dwadzieścia lat czekał, żeby nakręcić ten film. Co się zmieniło?

- To nie jest sequel, lecz spojrzenie na podobną historię z zupełnie innej perspektywy. To historia na odwrót, à rebours. To tak jakbyśmy w komedii dell'arte zatrudnili aktorów do podobnych ról, ale opowiedzieli zupełnie inną historię. W "Fuksie" mieliśmy do czynienia z relacją napędzającą scenariusz, w której syn nienawidził ojca, a tu jest zupełnie odwrotnie. Mamy relację, w której syn i ojciec się kochają. I to napędza scenariusz, a tym samym film. To jest zupełnie nowe podejście, dlatego to nie jest dla mnie druga część" - powiedział Maciej Dutkiewicz na uroczystej premierze "Fuksa 2" .



- Chciałem, żeby ten film był nowocześniejszy - zarówno w treści, jak i formie. Widzowie zobaczą i ocenią, czy to się udało - dodał reżyser i scenarzysta.

- Pokusa, by zrealizować "Fuksa 2" była od dawna. Tamten film się podobał, więc namawiano nas na to. Ale my wiedzieliśmy, że to jest zamknięta historia. Mówię my, bo z moim nieżyjącym już współscenarzystą, Andrzejem Grembowiczem (pseudonim Robert Brutter - przyp. red.). To zmieniło się dopiero teraz, gdy jest inne spojrzenie, ze względu na upływ tych dwudziestu paru lat, w czasie których syn mógł zostać ojcem. Nadało to nowego sensu i usprawiedliwiło powstanie historii, która moim zdaniem nadawała się może nie na remake, ale wariację na temat - podsumował Maciej Dutkiewicz.

"Fuks 2": Ten film łączy pokolenia

Jego "Fuks 2" to pełna zaskoczeń i zwrotów akcji komedia gangsterska, która łączy pokolenia. Z jednej strony nawiązuje do kultowego filmu sprzed lat. Z drugiej - jest zupełnie nową historią dziejącą się we współczesnych realiach. Maciej Stuhr , który był głównym bohaterem "Fuksa", przekazuje pałeczkę młodszemu pokoleniu. Tym razem to nie jego bohater jest w centrum uwagi, ale jego kochliwy i uroczy syn Maciek ( Maciej Musiał ).

"Fuks 2" 1 / 23 "Fuks 2": Katarzyna Sawczuk, Maciej Musiał i Paulina Gałązka, fot. Mikołaj Tym Źródło: materiały prasowe Autor: © materiały dystrybutora

Mimo że Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami ( Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk ) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem ( Cezary Pazura ), na którego poluje emerytowany glina ( Janusz Gajos ), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.