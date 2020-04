​#pomagamzKinoTV: Wspierajmy kina studyjne!

Sytuacja nie jest łatwa. Wszystkie kina w Polsce są zamknięte od 12 marca. W najtrudniejszej sytuacji są małe kina studyjne, które mogą nie przetrwać pandemii. Aby im pomóc, powstała akcja #pomagamzKinoTV.

W ramach akcji #pomagamzKinoTV można zarezerwować bezpłatny bilet /materiały prasowe

W wyniku konieczności zaprzestania działalności, wiele małych kin, studyjnych i lokalnych, stanęło w obliczu kryzysu. Wiadomo już, że plan stopniowego odmrażania gospodarki przewiduje ponowne otwarcie kin na ostatnim, czwartym etapie. Bez pomocy z zewnątrz część z nich może nie dotrwać do tego czasu. Dlatego teraz kameralne kina, takie jak warszawskie Kino Amondo, krakowska Agrafka, poznańskie Rialto czy Charlie w Łodzi, potrzebują wsparcia.



Reklama

Kino TV, kanał filmowy prezentujący kultowe produkcje, rozpoczął akcję #pomagamzKinoTV, aby wesprzeć kina studyjne i lokalne. W ramach akcji ruszyła strona internetowa umożliwiająca bezpłatną rezerwację symbolicznych biletów na domowe seanse "Filmów Twojego życia" na Kino TV. Za generowane bezkosztowo dla użytkowników bilety, stacja przekaże po 1 zł na rzecz Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Dodatkowo, uczestnicy akcji mogą również wspierać zbiórkę indywidualnymi wpłatami.

"Kina istnieją dla widzów, ale też dzięki widzom" - mówi prezes Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Marlena Gabryszewska. "Sytuacja, z którą przyszło nam się mierzyć jest naprawdę poważna. Wierzymy jednak, że tak, jak miłośnicy sztuki filmowej mogą liczyć na niezawodne repertuary naszych kin, tak my możemy liczyć na wsparcie fanów srebrnego ekranu. Mając na uwadze perspektywę zapowiadanych kolejnych miesięcy kwarantanny, abyśmy mogli wrócić i wciąż cieszyć naszych widzów, potrzebne jest każde wsparcie".

Jak tłumaczy Marlena Gabryszewska, aż 30% kin należących do Stowarzyszenia Kin Studyjnych to kina prywatne, które nie korzystają z dotacji miejskich czy rządowych na bieżące funkcjonowanie. Podstawą ich działalności wciąż pozostają wpływy z grania regularnego repertuaru, co w obecnej sytuacji stało się po prostu niemożliwe.

Zdjęcie Wspierajmy kina studyjne / materiały prasowe

W ramach akcji #pomagamzKinoTV na stronie pomagam.kinotv.pl można zarezerwować bezpłatny bilet na domowy seans "Filmów Twojego życia" na Kino TV. Za wygenerowane bilety Kino TV przekaże po 1 zł na rzecz Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Dodatkowo, jeśli tylko uczestnicy akcji zechcą, mogą w łatwy sposób doliczyć dowolną kwotę, jaką chcieliby wesprzeć zagrożone kina w ramach indywidualnej wpłaty. Zebrana w ramach akcji #pomagamzKinoTV suma zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Kin Studyjnych.