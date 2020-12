Półtora miliona fanów chce usunięcia Amber Heard z filmu „Aquaman 2”

Przegrany przez Johnny’ego Deppa proces z gazetą „The Sun”, która w jednym z artykułów nazwała go „żonobijcą”, sprawił, że aktor został usunięty z obsady filmu „Fantastyczne zwierzęta 3”. Jego miejsce zajął Mads Mikkelsen. Depp nie potrafił udowodnić, że nie stosował przemocy wobec swojej byłej żony, Amber Heard. Jednak wielu fanów wciąż stoi po stronie gwiazdora i domaga się usunięcia Heard z obsady drugiej części „Aquamana”. Z dokładnie tych samych powodów, jakie sprawiły, że pracę stracił Depp.

Amber Heard w filmie "Auaman" /CapFSD/face to face / Reporter

Umieszczoną w internecie petycję w sprawie usunięcia Heard z obsady filmu "Aquaman 2" podpisało już ponad milion sześćset tysięcy fanów. Do wyznaczonej przez jej organizatorkę granicy trzech milionów podpisów brakuje więc już mniej niż połowę. Akcję zbierania podpisów pod pismem skierowanym do studia Warner Bros. zainicjowała Jeanne Larson, która nie kryje, że jest fanką Deppa.



"Amber Heard została ujawniona przez Johnny’ego Deppa jako osoba, która stosowała przemoc domową. W pozwie złożonym przeciwko Heard opisał wiele przykładów uszczerbku na zdrowiu, jakie stały się jego udziałem za sprawą przemocy ze strony swojej ówczesnej żony. W tym incydent, kiedy Heard skaleczyła go butelką wódki w palec tak dotkliwie, że palec musiał zostać przyszyty przez chirurga. Blizna po tym zdarzeniu pozostanie z Deppem do końca życia" - argumentuje w petycji Larson, odnosząc się do czekającego na rozpatrzenie przez sąd pozwu Deppa przeciwko Heard. Aktor domaga się 50 milionów dolarów odszkodowania za napisany przez Herad artykuł dla gazety "Washington Post". Opisała w nim swoje doświadczenia jako ofiary przemocy domowej. Choć nazwisko Deppa nie padło ani razu w tekście, nikt nie miał wątpliwości, kogo dotyczy tekst aktorki.



W dalszej części petycji jej inicjatorka przypomina, że Heard została aresztowana w 2009 roku za prześladowanie swojej ówczesnej partnerki Tasyi Van Ree. I zarzuca aktorce, że tworzy fałszywe opowieści o rzekomej przemocy, jaką stosował wobec niej Depp. Podaje pod wątpliwość tłumaczenia Heard, która twierdzi, że Depp sam uciął sobie palec, a potem umoczył go w farbie, by wypisać na ścianie obelgi pod jej adresem. Larson przypomina, że sąsiedzi pary nie widzieli ma twarzy Heard siniaków krótko po tym, jak rzekomo została pobita przez Deppa, choć sześć dni później posiniaczona pojawiła się w sądzie.

"Ponieważ zostało udowodnione, że Amber Heard stosuje przemoc domową, Warner Bros. i DC Comics powinni usunąć aktorkę z filmu "Aquaman 2". Nie mogą ignorować cierpienia ofiar Heard. Tak samo jak kobiety, mężczyźni też bywają ofiarami przemocy domowej. To w końcu musi zostać zauważone. Muszą zostać podjęte stosowne akcje zapobiegające wychwalania znanych prześladowców z przemysłu rozrywkowego" - kończy petycję jej autorka.



Premierę reżyserowanego przez Jamesa Wana filmu "Aquaman 2" zaplanowano na 2022 rok.