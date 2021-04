Polskie filmy na 61. Krakowskim Festiwalu Filmowym

Premiery najciekawszych polskich filmów dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych, powroty twórców nagradzanych i najświeższe debiuty, nagroda za wkład w rozwój światowej kinematografii dla Piotra Dumały - w programie Krakowskiego Festiwalu Filmowego szczególne miejsce zajmują zawsze produkcje twórców rodzimych, którzy opowiadają o Polsce i świecie w sposób oryginalny i bezkompromisowy.

Wiadomości

Tegoroczną nagrodę Smoka Smoków za wyjątkowy wkład w rozwój światowej kinematografii odbierze Piotr Dumała - mistrz światowej animacji i twórca autorskich technik filmowych, niemal od początku związany z Krakowskim Festiwalem Filmowym. Dumała dwukrotnie otrzymywał Złotego Smoka - za "Łagodną" w 1985 i za "Ściany" w 1988 roku, Brązowego Lajkonika w 1989 za "Wolność nogi", Brązowego Smoka i Nagrodę FICC za "Franza Kafkę" w 1992 oraz Srebrnego Lajkonika (2014) za "Hipopotamy".

Ceremonii wręczenia nagrody Smoka Smoków będzie towarzyszyła retrospektywa twórczości laureata. W programie znajdzie się kilkanaście dzieł Piotra Dumały zarówno pierwszych nagradzanych filmów, jak też tych najnowszych. Jak co roku, laureat poprowadzi master class otwarty dla filmowców, ale też dla wszystkich miłośników animacji.

Polskie filmy w konkursach międzynarodowych

W międzynarodowym konkursie dokumentalnym zaprezentowane zostaną 2 polskie filmy: "Spacer z Aniołami" Tomasza Wysokińskiego, który niczym cień towarzyszy przez lata tajemniczemu Jerry’emu, poszukującemu zaginionych dzieci w RPA oraz "Antybohater" Michała Kaweckiego opowiadający o Miszce - obiecującym narciarzu alpejskim, który mimo poważnej niepełnosprawności fizycznej i trudnych warunków życia, czerpie z niego pełnymi garściami.

O Złotego i Srebrne Smoki w międzynarodowym konkursie krótkometrażowym będą rywalizować krótkometrażowe dokumenty, fabuły i animacje, a wśród nich 5 polskich produkcji. Najliczniejszą grupę stanowią animatorzy - najnowszy film zaprezentuje Zbigniew Czapla, laureat Krakowskiego Festiwalu Filmowego z 2017 roku. Charakterystyczne, rozpoznawalne już w pierwszych kadrach obrazy z filmu "On Time" zabiorą nas w podróż do Japonii. Z kolei laureat z roku 2015, Tomasz Siwiński (autor wielokrotnie nagradzanego "Niebieskiego pokoju") w filmie "Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu" przenosi akcję na Śląsk roku 1962 roku, gdzie w szarej rzeczywistości rozkwita miłość górnika do operatorki dźwigu. Kinga Syrek w swoim debiucie "Za późno" oddaje natomiast hołd Edie Sedgwick, muzie Endy’ego Warhola.

Polskie fabuły w konkursie krótkim reprezentować będzie Adrian Apanel z filmem "Stancja" - wybuchową mieszanką komedii, horroru i satyry społecznej, natomiast w "Solar Voyage" - jedynym polskim dokumencie - Adam Żądło podąża od Pcimia aż po Afrykę śladem ekstrawaganckiego geniusza.

Konkurs polski Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Najnowsze polskie filmy twórców już utytułowanych i debiutantów jak zawsze składają się na niezwykle różnorodny obraz rodzimej kinematografii. W programie znalazły się tytuły twórców już nagradzanych w Krakowie: zeszłoroczny laureat Tomasz Wolski tym razem zaprezentuje dokumentalną animację "1970" o protestach w komunistycznej Polsce z punktu widzenia oprawców, Izabela Plucińska w animacji "98 kg" analizuje temat przemocy domowej, a Zofia Kowalewska w filmie "Tylko wiatr" wyrusza z dziadkiem (którego poznaliśmy w nagrodzonym na KFF dokumencie "Więzi") do Kazachstanu w poszukiwaniu jego pierwszej miłości.

W fabułach pojawią się ciekawe spojrzenia na problemy współczesne: dystopijne "Pierwsze lato końca świata" o katastrofie klimatycznej, prześmiewczy "Przypadek Jana Pampucha" o światopoglądowych sporach w Polsce, czy też bardziej osobisty film "Mój syn zamyka się w łazience" o matce, która musi się pogodzić z tym, że jej syn planuje wyprowadzkę z domu.

Dokumentaliści pokażą nam swoje doświadczenia pandemicznego roku ("Koncert balkonowy", "Papierosy"), opowiedzą o postaciach ze świata kultury (“Dani Karavan. Bez taryfy ulgowej" i sportu ("Niezwyciężona"), a także m.in. o zmaganiach z chorobą ("Ostatnia szansa", "Jeden dzień dłużej").



Zdjęcie Bohaterką "Niezwyciężonej" jest Joanna Jędrzejczyk / materiały prasowe

Panorama polskiego dokumentu

W panoramie prześledzimy losy wybitnych polskich twórców: Rafael Lewandowski w filmie "Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie" odkrywa skomplikowaną osobowość genialnego autora, natomiast dokument "Krafftówna w krainie czarów" (reż. Maciej Kowalewski, Piotr Konstantinow) przeprowadza widza do fascynującego świata wybitnej aktorki. Zajrzymy również na treningi mistrzyni MMA Aleksandry Roli ("Furia") i poznamy okrytą tajemnicą historię Johanny Langefeld, najwyższej rangi esesmanki w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Ravensbrück ("Johanna Langefeld. Historia znikania").

Zdjęcie "Krafftówna w krainie czarów" jest filmowym portretem aktorki Barbary Krafftówny / materiały prasowe

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej aż w trzech kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument), a także w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Laureaci Złotego i Srebrnych Smoków oraz Złotego Rogu mają skróconą ścieżkę do oscarowej selekcji. KFF rekomenduje również filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

POLSKIE FILMY W KONKURSACH MIĘDZYNARODOWYCH

Międzynarodowy konkurs dokumentalny

"Antybohater" / “Not Hero At All" reż. Michał Kawecki, 75’, 2021

"Spacer z Aniołami" / “Walk With Angels" reż. Tomasz Wysokiński, 84’, 2021

Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych

"Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu" / “Love in Times of Coal-Based Economy", reż. Tomasz Siwiński, 12’, 2021

"On Time", reż. Zbigniew Czapla, 5’, 2021

"Solar Voyage", reż. Adam Żądło, 18’, 2021

"Stancja" / “The Last Room On the Left", reż. Adrian Apanel, 30’, 2021

"Za późno" / “Too Late", reż. Kinga Syrek, 16’, 2021

KONKURS POLSKI

Filmy dokumentalne:

"1970", reż. Tomasz Wolski, 70’, 2021

"Antybohater" / “Not Hero At All" reż. Michał Kawecki, 75’, 2021

"Borderland", reż. Andreas Voigt, 97’, 2020

"High Maintenance - The Life and Work of Dani Karavan" / “Dani Karavan. Bez taryfy ulgowej", reż. Barak Heymann, 66’, 2020



"Jeden dzień dłużej" / “One More Day", reż. Monika Meleń, 50’, 2020

"Koncert balkonowy" / “Balcony Concert", reż. Diana Kadłubowska, Krzysztof Kadłubowski, 15’, 2021

"Lata świetlne" / “Light Years", reż. Monika Proba, 27’, 2021 "@miriamfrompoland", reż. Piotr Szczepański, 77’, 2021

"Mury" / “Walls", reż. Andrei Kutsila, 17’, 2020

"Nature Is My Homeland", reż. Marek Gajczak, 54’, 2021

"Niezwyciężona" / “And Still", reż. Tom Koliński, 83’, 2021

"Ostatnia szansa" / “Last Chance", reż. Wiktoria Niewiadomska, 25’, 2021

"Pamiętnik Tanaki" / “Tanaka's Diary", reż. Filip Jacobson, 22’, 2021

"Papierosy" / “Cigarettes", reż. Maja Markowska, 18’, 2020

"Solar Voyage", reż. Adam Żądło, 18’, 2021

"Spacer z Aniołami" / “Walk With Angels" reż. Tomasz Wysokiński, 84’, 2021

"Trochę raju" / “A Little Bit of Paradise", reż. Andrzej Cichocki, 19’, 2020

"Tylko wiatr" / “Only the Wind", reż. Zofia Kowalewska, 58’, 2021

"Ziemia" / “The Soil", reż. Zuzanna Solakiewicz, 75’, 2021

Filmy animowane:

"98" kg, reż. Izabela Plucińska, 5’, 2021

"Książę w cukierni" / “Prince in a Pastry Shop", reż. Katarzyna Agopsowicz, 16’, 2020

"Miłość w czasach gospodarki opartej na węglu" / “Love in Times of Coal-Based Economy", reż. Tomasz Siwiński, 12’, 2021

"Oderwanie" / “The Place", reż. Sylwia Zawiła, 7’, 2020

"On Time", reż. Zbigniew Czapla, 5’, 2021

"Psie pole" / “Dog's Field", reż. Michalina Musialik, 12’, 2020

"Turbo Love", reż. Alicja Jasina, 7’, 2021

"Wizyta" / “The Visit", reż. Mateusz Jarmulski, 7’, 2021

"Za późno" / “Too Late", reż. Kinga Syrek, 16’, 2021

"Zieleń" / “Green", reż. Karolina Kajetanowicz, 8’, 2021

Filmy krótkometrażowe fabularne:

"Jeszcze na chwilę" / “Just for a While", reż. Zuzanna Gorczycka, 19’, 2021

"Mój syn zamyka się w łazience" / “My Son Locks Himself In the Bathroom", reż. Kuba Januszewski, 30’, 2021

"Pierwsze lato końca świata" / “First Last Summer", reż. Nastazja Gonera, 24’, 2020

"Przypadek Jana Pampucha" / “The Case of Jan Pampuch", reż. Mikołaj Piszczan, 18’, 2020

"Samogłów" / “Headfish", reż. Jakub Prysak, 24’, 2021

"Stancja" / “The Last Room On the Left", reż. Adrian Apanel, 30’, 2021



PANORAMA POLSKIEGO DOKUMENTU:

"Furia" / “Fury", reż. Krzysztof Kasior, 85’, 2021

"Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie" / “Herbert. Barbarian in the Garden", reż. Rafael Lewandowski, 93’, 2021

"Jeden dom" / “Common Place", reż. Karolina Anna Kuta, Patrycja Skorupska, 25’, 2021

"Johanna Langefeld. Historia znikania" / “The Disappearance of Johanna Langefeld", reż. Władysław Jurków, Gerburg Rohde-Dahl, 53’, 2020

"Krafftówna w krainie czarów" / “An Actress in Wonderland", reż. Maciej Kowalewski, Piotr Konstantinow, 83’, 2021

"Mikrokosmosy" / “Universes", reż. Dorota Roś, 16’, 2020

"Nad Niemnem" / “Over the River", reż. Andrei Kutsila, 43’, 2021

"Ten obrazek jest bardzo ładny" / “It's a very pretty picture", reż. Jakub Ciosiński, 30’, 2020

"To wszystko nie takie proste" / “In a knot", reż. Aleksandra Sykulak, 32’, 2021

61. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2021 w krakowskich kinach oraz online.