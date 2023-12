Polski Timothée Chalamet? Kim jest młody aktor?

Vincent, bohater Walaska, stoi na czele okrutnego i niebezpiecznego plemienia Wilkusów. Najgorsze instynkty bohatera wzmaga jego babka, grana przez Danutę Stenkę. Wilkusi poszukują Mateusza (Sebastian Stankiewicz) - księcia zaklętego w ptaka, teraz będącego pomocnikiem Pana Kleksa (Tomasz Kot).

Daniel Walasek: Początek wielkiej kariery?

Dla 21-letniego Walaska jest to pierwsza większa rola. Wcześniej zagrał epizody w "Futrze z misia" oraz etiudzie studenckiej "7 ujęć", która powstała w Warszawskiej Szkole Filmowej. W przeszłości pracował także jako model i wystąpił w kilku reklamach.

Walasek relacjonował premierę "Akademii Pana Kleksa" w swoich mediach społecznościowych. "Jeden z najważniejszych i najbardziej magicznych wieczorów w moim życiu" - pisał młody aktor. "Jestem naprawdę zaszczycony, mogąc wystąpić, a zarazem zadebiutować u boku tak wspaniałych i wielkich aktorów, a przede wszystkim cudownych ludzi".

"Akademia pana Kleksa": Co wiemy o filmie?

"Akademia Pana Kleksa" to uwspółcześniona wersja klasycznej bajki Brzechwy, przemawiająca swoją treścią i formą do najmłodszych, ale i wchodząca w dialog ze starszymi widzami, którzy wciąż pamiętają kultową ekranizację z lat 80. Film przedstawia historię pozornie zwykłej dziewczynki — Ady Niezgódki — która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę...

Tym razem w rolę Ambrożego Kleksa wcieli się Tomasz Kot. Piotr Fronczewski także pojawi się w filmie. Odegra rolę doktora Paj-Chi-Wo. Reżyserem nowej odsłony "Akademii pana Kleksa" jest Maciej Kawulski. Za scenariusz odpowiadają Krzysztof Gureczny i Agnieszka Kruk.

"Akademia Pana Kleksa" trafi do kin 5 stycznia 2024 roku.