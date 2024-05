Polski show biznes bez tajemnic! Zobacz, gdzie obejrzeć "Dziewczyny z Dubaju"

Oprac.: Karolina Kopeć Wiadomości

"Dziewczyny z Dubaju" to produkcja, która wciąga w świat luksusu i mrocznych tajemnic polskiego show-biznesu. Opowiada historię ambitnej Emi, która z marzeń o wielkim świecie trafia do grona ekskluzywnych dam do towarzystwa, werbując inne kobiety na spotkania z arabskimi szejkami. Sprawdź, gdzie obejrzeć film online.

Zdjęcie Dziewczyny z Dubaju / Aleksandra Mecwaldowska / materiały prasowe