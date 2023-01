Abel Korzeniowski zdradził w jednym z wywiadów, że reżyserka filmu Chinonye Chukwu miała do niego tylko dwie prośby dotyczące muzyki - by unikał sentymentalizmu i by pamiętał, że to przede wszystkim opowieść o emocjach i o przemianie.

Abel Korzeniowski autorem muzyki do filmu "Till"

"Twarz Danielle Deadwyler , aktorki, która zagrała Mamie Till-Mobley, potrafi wyrazić każde uczucie. Wystarczyło na nią popatrzeć, by otrzymać wszelkie konieczne wskazówki" - powiedział twórca.

Inspirowany kreacją Deadwyler, Korzeniowski przekazał w zapierającej dech w piersiach muzyce gniew jej bohaterki, a także jej rozpacz, poczucie winy, miłość matki i dojrzewanie do całkowicie nowej misji i życiowego powołania.

Zachwycający występ Deadwyler przyniósł jej wiele prestiżowych wyróżnień, w tym nagrody Gotham i National Board of Review dla najlepszej aktorki, a także nagrodę 34. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Palm Springs 2023 w kategorii "przełomowa rola żeńska".

"Till": O czym opowiada film?

Rok 1955, Missisipi. Emmett Till, czternastoletni czarnoskóry chłopiec, spędza wakacje u kuzynów z Południa. Nieświadomy skali napięć na tle rasowym, pozwala sobie na drobny żart w stosunku do białej kobiety. Następstwa okazują się tragiczne - Emmett zostaje brutalnie zamordowany. Jego matka, Mamie Till, podejmuje heroiczną walkę o sprawiedliwość i przekuwa druzgocącą żałobę w działanie.

"Till" w kinach od 20 stycznia!