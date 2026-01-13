Polski hit kin i streamingu rusza na podbój świata

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Fipadoc należy do grona czołowych festiwali kina dokumentalnego w Europie. Co roku przyciąga ponad 30 tys. widzów, w tym ponad dwa tysiące akredytowanych gości z kilkudziesięciu krajów. Na program festiwalu, obok pokazów konkursowych, składają się warsztaty, masterclassy oraz spotkania dla przedstawicieli branży filmowej i prezentacje powstających projektów dokumentalnych.

"Bałtyk": Dokumentalny debiut Igi Lis

W tegorocznym festiwalowym konkursie Historie Europy znalazł się dokumentalny debiut Igi Lis "Bałtyk". To opowieść o charyzmatycznej właścicielce kultowej wędzarni ryb w Łebie, która od ponad czterech dekad jest nieodłączną częścią lokalnego krajobrazu. "Wędzarnia u Mieci" to lokal mający oddane grono klientów przyjeżdżających tu z najodleglejszych krańców Polski, by nie tylko spróbować znakomitych ryb, ale przede wszystkim spotkać się z nazywaną Królową Łeby Miecią, która swoją charyzmą i energią dodaje wigoru małej, nadmorskiej miejscowości. Kiedy los zmusza bohaterkę do zadbania o własne zdrowie, Miecia staje przed koniecznością zdefiniowania na nowo siebie i miejsca, któremu poświęcała całe życie.

Reklama

Zrealizowany w Studiu Munka obraz Igi Lis w czerwcu 2025 roku otworzył 65. Krakowski Festiwal Filmowy, a w sierpniu trafił na ekrany ponad 100 kin w całej Polsce, gromadząc do końca roku ponad 40 tysięcy widzów. "Bałtyk" ma też na koncie Nagrodę dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego na Sopot Film Festival, nagrodę za zdjęcia Kacpra Gawrona na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film oraz Wyróżnienie Jury Festiwalu Opolskie Lamy.



Wraz z końcem 2025 roku film pojawił się w szeregu zestawień podsumowujących mijający rok w polskim kinie. Reżyserka Iga Lis nominowana była w plebiscycie FORBES Women Kobieta Roku 2025 w kategorii Kultura, a także znalazła się w zestawieniu Wysokich Obcasów Śmiałe 2025.



Teraz o fenomenie "Wędzarni u Mieci" przekonać się będzie mogła międzynarodowa widownia. Dokument Igi Lis, w gronie 13 tytułów, rywalizował będzie o nagrody w konkursowej sekcji Historie Europy festiwalu Fipadoc we Francji. Tegoroczna impreza potrwa od 23 do 31 stycznia.



Tymczasem polscy widzowie od 6 stycznia mogą już oglądać "Bałtyk" na antenie CANAL+ Polska, gdzie cieszy się on dużym powodzeniem.