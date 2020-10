Polski film "We Have One Heart" może walczyć o Oscara

Ostatni weekend okazał się być szczęśliwym dla Katarzyny Warzechy, reżyserki „We Have One Heart”. Animowany film dokumentalny, wyprodukowany w Studiu Munka działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, został doceniony na trzech międzynarodowych festiwalach. Jeden z nich otwiera „We Have One Heart” drogę do Oscara.

"We Have One Heart" powstał w działającym przy SFP Studiu Munka w ramach programu Pierwszy Dokument /materiały prasowe

Chicago International Film Festival to najdłużej odbywający się festiwal filmowy w Ameryce Północnej. Poprzez sztukę audiowizualną wspiera międzykulturową komunikację. Jury konkursu dokumentalnych filmów krótkometrażowych: Paloma Martinez, Milad Hosseini-Mozari, Sandra Ignagni przyznało nagrodę Złoty Hugo dla najlepszego dokumentalnego filmu krótkometrażowego dla dokumentu-animacji z programu "Pierwszy dokument" "We Have One Heart" w reżyserii Katarzyny Warzechy. Nagroda Złoty Hugo kwalifikuje do zgłoszenia filmu do nominacji do Oscara.



"W tym roku nagroda Złoty Hugo została przyznana filmowi We Have One Heart (Polska) wyreżyserowanego przez Katarzynę Warzechę. Film opowiada podnoszącą na duchu historię niezwykłego ponownego zjednoczenia rodziny na przestrzeni kilku pokoleń oraz odległości geograficznych. Film bezbłędnie przeplata rodzinne materiały archiwalne z animacją jak również błyskotliwym głosem narratora. Te wszystkie czynniki tworzą bardzo intymną i unikatową całość, która zdecydowanie zasługuje na to ważne wyróżnienie." - uzasadnia swój wybór jury.



Central and Easter European Film Festival CinEast w Luksemburgu co roku prezentuje najciekawsze filmy z 20 krajów europejskich. Festiwal trwa 18 dni. Na widzów czekało blisko 100 projekcji, 40 z nich to filmy krótkometrażowe. Wśród nich znalazł się animowany-dokument Katarzyny Warzechy "We Have One Heart", który urzekł widzów, zdobywając nagrodę publiczności za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny.



Festiwal DocsMX to jeden z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych w Ameryce Środkowej. Wcześniej znany był jako DocsDF - Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. W tym roku festiwal świętuje swoją piętnastą edycję, podczas której doceniono animację Warzechy. Dokument "We Have One Heart" zwyciężył w sekcji Fragmentos Internacionales.



Główny bohater filmu - Adam - po śmierci matki odnajduje korespondencję, wymienianą przed laty przez rodziców: Polkę i mieszkającego w Iraku Kurda. Dla Adama to okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o ojcu, którego nigdy nie poznał. Połączenie animacji rysunkowej z materiałami archiwalnymi pozwala przenieść się niemal 40 lat wstecz, poczuć emocje łączące żyjących w różnych częściach świata zakochanych oraz odkryć niezwykłą tajemnicę rodzinną.

- Bohaterów filmu: Adama i Anię Witkowskich znam od wielu lat. To ważne postaci na trójmiejskiej scenie artystycznej. Kiedy Ania opowiedziała mi historię o znalezionym po 40 latach ojcu Adama, wiedziałam, że jest to wspaniały temat na film. Kilka miesięcy szukałam odpowiedniej formy do opowiedzenia tego, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat temu. Animacja pomogła mi pokazać świat bohaterów uwiarygodniony materiałem dokumentalnym w postaci listów i zdjęć. Dzięki temu ożywiliśmy ten świat, a ja uniknęłam "gadających głów" - mówi Katarzyna Warzecha.



Film wyprodukowało działające w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studio Munka. Jego producentami są Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński. Film powstał w ramach programu Pierwszy Dokument dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Producentem wykonawczym jest firma Silver Frame (Stanisław Zaborowski oraz Daria Maślona). Film został wsparty przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film a także przez Miasto Gdańsk.

Autorem zdjęć jest Grzegorz Hartfiel, film montuje Piotr Kremky. "We Have One Heart" jest swoistą hybrydą - jego twórcy połączyli animację, zdjęcia archiwalne, prawdziwą korespondencję z lat 80. i współczesne ujęcia filmowe. Praca nad 10-minutowym filmem trwała niemal 2 lata. Za część animowaną filmu odpowiada Yellow Tapir Films, na czele ze znakomitym reżyserem Marcinem Podolcem. Za dźwięk - Jakub Jerszyński, który budował warstwę dźwiękową w zasadzie od zera. Dodatkowym walorem filmu jest niezwykła, bardzo osobista muzyka Adama Witkowskiego, jednego z głównych bohaterów filmu. Pod koniec marca 2020 roku soundtrack "We Have One Heart" miał premierę na portalach iTunes i Spotify.

Katarzyna Warzecha (ur. 1989 r. w Gdańsku) ukończyła reżyserię w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach oraz Wajda School & Studio w Warszawie. Pracowała m.in. z Filipem Bajonem i Marcinem Wroną jako asystentka reżysera. Jej filmem dyplomowym była krótkometrażowa fabuła "Jest naprawdę ekstra" (2017 r.).