Widzowie pokochali zaczarowany świat "Akademii Pana Kleksa" i tłumnie ruszyli do kin. O tym jak stworzyć film, który rezonuje z tą najbardziej wymagającą, czyli dziecięcą publicznością, opowiada reżyser Maciej Kawulski .

"Stwierdziliśmy, że wszyscy musimy stać się na chwilę dziećmi i patrzeć z tej perspektywy na to, co robimy. To oznaczało, że musimy zostawić siebie i znaleźć w sobie dziecko, odejść od siebie jako dorosłego. Każdy z nas gdzieś z boku ma tego chłopca, który ma 12-13 lat. To w tym wieku powstawały wszystkie nasze największe problemy, traumy. Jak się zatrzymasz i siądziesz obok tego chłopaka i zapytasz go: 'Co cię trapi, stary?', to nagle się okaże, że ten ktoś ma ochotę do ciebie przyjść, usiąść ci na kolanie, przytulić się. I w ten sposób stajesz się tym dzieckiem, no bo on jest tobą, a ty nim. I nawet jeśli trochę inne rzeczy nas bawią, to wszyscy z perspektywy dziecka baliśmy się tego samego. Ba! Do dziś boimy się tych samych rzeczy, marzymy o tych samych sprawach i potrzebujemy przyjaźni i miłości, co jest bardzo widoczne w tym świecie" - mówi reżyser "Akademii Pana Kleksa".

Z kinowego ekranu do największych hal widowiskowych w Polsce - filmowe i muzyczne gwiazdy związane z "Akademią Pana Kleksa" zobaczyć będzie można podczas spektakularnego multimedialnego widowiska, które zawita do siedmiu miast w Polsce.

Magiczny świat, pełen fantastycznych postaci i porywających przygód, będzie mieć swój ciąg dalszy w spektakularnym wydaniu na żywo. Już 24 lutego w Atlas Arenie w Łodzi startuje Akademia Pana Kleksa - Muzyczna Szkoła Wyobraźni i do końca kwietnia odwiedzi jeszcze sześć innych miast oraz największych hal widowiskowych w Polsce. Na widzów w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Trójmieście, Krakowie i Katowicach czekają spektakle z mnóstwem wizualnych oraz muzycznych niespodzianek, przygotowane w specjalnej, koncertowej formule.

Poza dużą porcją zabawy i edukacji dla całej rodziny, każde widowisko będzie okazją do spotkania na żywo aktorów, którzy wzięli udział w realizacji filmu. Do Akademii Pana Kleksa na żywo - Muzycznej Szkoły Wyobraźni zaprosi znana z dużego ekranu Ada Niezgódka, czyli Antonina Litwiniak. W ekscytującą podróż do krainy kreatywności i magii zabierze widzów także Sebastian Stankiewicz, czyli filmowy Ptak Mateusz. Obok nich na scenie pojawią się również m.in. Daniel Walasek - Książę Vincent, Konrad Repiński - Albert oraz Jana Jachimek, czyli filmowy Serdel. Wystąpią także muzyczne gwiazdy - znani z towarzyszącej premierze "Akademii Pana Kleksa" piosenki "Do gwiazd" - Carla Fernandes i Oskar Cyms.

"Akademia Pana Kleksa": O czym opowiada film?

Wyobraź sobie świat, który tworzy nieograniczona niczym wyobraźnia. Świat, w którym możesz poczuć zapach koloru i usłyszeć jego smak. To świat narysowany umysłem dziecka, ale tak jak każdy rysunek ma swoje kontury, tak jak każdy nawet najpiękniejszy świat ma swoje reguły. Co, jeśli je złamiesz? Ta bajka się dopiero pisze... A piszą ją wybitni polscy aktorzy - m.in. wcielający się w postać Ambrożego Kleksa Tomasz Kot oraz grająca Adę Niezgódkę Antonina Litwiniak. Na ekranie pojawiają się również Piotr Fronczewski, Danuta Stenka, Sebastian Stankiewicz oraz Agnieszka Grochowska.

Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat "Akademii Pana Kleksa", napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk.