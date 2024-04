Polski aktor wycięty z kultowego filmu. Przyznał się dopiero po trzydziestu latach

Tomasz Dedek: Skąd go znamy?

Tomasz Dedek urodził się w 1957 roku w Rawie Mazowieckiej. Jeszcze w trakcie studiów aktorskich debiutował w filmie "Godzina W" (1979) jako strzelec Orzeł, zyskując przy tym sporą popularność. Dwa lata później uzyskał dyplom ukończenia warszawskiej PWST i rozpoczął pracę w Teatrze Ateneum.

Jego kariera dość szybko nabrała tempa i zaczął pojawiać się regularnie zarówno na małym, jak i dużym ekranie. Zagrał w takich produkcjach, jak: "Przesłuchanie", "Popielec", "Zmiennicy" czy "Pułkownik Kwiatkowski".



Reklama

Największą popularność przyniosła mu jednak rola w kultowej już dziś "Rodzinie zastępczej". W ukochanym serialu Polaków wcielił się w biznesmena Jędrulę Kossonia, sąsiada Kwiatkowskich. Na ekranie stworzył niezapomniany duet z Joanną Trzepiecińską, która wcielała się w jego serialową żonę - Alutkę.

Tomasz Dedek regularnie występuje w nowych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Pojawił się m. in. w serialach "Na dobre i na złe", "M jak miłość" i "Komisarz Mama" oraz w filmach "Żeby nie było śladów" czy "Miłość, seks & pandemia".

Tomasz Dedek: Wycięty z "Listy Schindlera"

Mało osób wie, że na początku lat 90. XX wieku Tomasz Dedek pracował na planie legendarnej "Listy Schindlera" . Jego wątek został jednak usunięty. "Były cztery wątki aresztowań głównego bohatera, którego grał Liam Neeson, i ja byłem w jednym z tych wątków. Ale finalnie okazało się, że film był bardzo długi i cały ten wątek wycięli" - wyznał agencji Newseria Lifestyle aktor.

"Spotkałem się ze Stevenem Spielbergiem i to było bardzo fajne spotkanie. On jest gigantem filmu i wielce szanowanym człowiekiem. Przyjechała wtedy do nas niezwykle profesjonalna ekipa i on ma respekt wśród swoich współpracowników, a współpracuje zawsze z tymi samymi" - dodał Dedek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Dedek: Wycięto go z "Listy Schindlera". Przyznał się dopiero po trzydziestu latach Newseria Lifestyle

Pomimo tego, że ostatecznie nie pojawił się w nagrodzonym siedmioma Oscarami filmie, aktor ma z planu niezwykle pozytywne wspomnienia.



"Była taka scena, gdzie trzymałem wielkie księgi, jakieś fabryki tego Schindlera. I tak stoję, stoję, patrzę na Stevena Spielberga i on też na mnie patrzy i mówi: 'Co, ciężkie?'. Ja mówię: 'No to zobacz, czy nie są ciężkie'. I on wziął: 'O, rzeczywiście, heavy, heavy'. Jest też scena przeszukania w biurze Schindlera i kamera szła za mną, potem przede mną i kamerę wziął Spielberg, a operator Kamiński usiadł sobie w kącie i stroił głupie miny, żeby mnie rozproszyć. Nagle miałem takie: 'Halo, co się dzieje, przecież to jest poważna rzecz, a on tam siedzi, wygłupia się, język pokazuje'. Ale to też świadczy o tym, że może sobie pozwolić na pewne sytuacje, które jakoś rozładowują napięcia. Sposób pracy jest troszeczkę inny niż u nas" - opowiadał w wywiadzie dla Newserii Lifestyle Dedek, dla którego było to jedno z najważniejszych zawodowych doświadczeń.