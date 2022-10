"Na Zachodzie bez zmian": O czym jest film?

"Na Zachodzie bez zmian" to poruszająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia ustępuje miejsca desperacji i strachowi, gdy przychodzi im walczyć o życie w okopach - brzmi oficjalna zapowiedź produkcji.

Film w reżyserii Edwarda Bergera oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem. Na ekranie zobaczymy czołowych niemieckich aktorów: Daniela Brühla, Albrechta Schucha, Sebastiana Hülka, Felixa Kammerera, Aarona Hilmera, Edina Hasanovica i Devida Striesowa.



"Na Zachodzie bez zmian" to nowa perełka Netfliksa?

Od kilku tygodni spekuluje się, że netfliksowy "Na Zachodzie bez zmian" to główny kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To trzecia ekranizacja powieści Ericha Marii Remarque’a. Pierwsza powstała w 1930 roku, zgarniając dwa Oscary, a druga w 1979 roku, otrzymując Złoty Glob za najlepszy film.

We wrześniu odbyły się pokazy filmu na festiwalu w Toronto. W serwisie "Rotten Tomatoes" produkcja zyskała aż 94% uznania krytyków, a w internecie można przeczytać już pierwsze recenzje.



"Film wyraźnie pokazuje, że życie człowieka jest mniej cenione niż mundur, w którym umarł" - pisze Wendy Ide z "The Guardian".

"'Na Zachodzie bez zmian" ma oszałamiający dźwięk; taki, który sprawia, ze zaciska się zęby i coś grzechocze w piersiach publiczności. Gdy machina wojenna toczy się dalej, Berger wykorzystuje wstrząsającą i złowrogą muzykę fisharmonii, aby przebić się przez chwile wytchnienia niczym młot uderzający w kowadło, sygnalizując wiecznie toczącą się wojnę, która jest większa niż jej uczestnicy. Przecina ciche chwile, burząc spokój i odbijając się echem, przypomina, jak wojna niszczy piękno" - opisuje Maggie Lovitt w recenzji w serwisie "Collider".

"Na Zachodzie bez zmian": Gdzie i kiedy oglądać?

"Na Zachodzie bez zmian" zadebiutuje na Netfliksie 28 października.