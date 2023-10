Polska komedia kinowym hitem. Obejrzało ją już ponad pół miliona widzów

"Bardzo się cieszę, że Teściowie znowu podbili serca widzów. Kocham Wandę, Małgorzatę i Tadeusza, mam dla nich wiele czułości. Dlatego jestem szczęśliwy, że pokochali ich także widzowie. Mam nadzieję, że jeszcze się z nimi spotkamy" - mówi autor scenariusza Marek Modzelewski.



Wideo TEŚCIOWIE 2 | making of

Pierwsza część filmu, która premierę miała dwa lata temu z miejsca podbiła serca zarówno widzów, jak i krytyków. "Teściowie" przyciągnęli do kin ponad 450 tysięcy widzów, a później długo święcili triumfy na platformach streamingowych.



"Teściowie 2": W oczekiwaniu na ślub

Na planie filmu "Teściowie 2" ponownie spotkali się Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, A Adam Woronowicz i Ewa Dałkowska. Do obsady dołączyli Eryk Kulm jr oraz Andrzej Zieliński.



Reklama

Za scenariusz filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Marek Modzelewski, za reżyserię Kalina Alabrudzińska .

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie... o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

"Teściowie 2" to komiczno-ironiczna opowieść o tym, jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto wychodzić za mąż.