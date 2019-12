Polska animacja z główną nagrodą festiwalu Animateka

Film "Acid rain" w reżyserii Tomasza Popakula otrzymał Grand Prix 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animateka odbywającego się w Lublanie - poinformowało jury organizowanego od 2004 r. festiwalu. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w sobotę, 7 grudnia.

Nagroda w wysokości 1 tys. euro została przyznana polskiemu reżyserowi w uznaniu za szczególne walory artystyczne "historii pokazującej w przekonujący sposób duchową, emocjonalną i geograficzną dezorientację młodych ludzi w Europie Środkowo-Wschodniej".



Film polskiego realizatora z 2019 r. został też wyróżniony nagrodą publiczności.

Kolorowa animacja, której autorem także jest Tomasz Popakul (dodatkowo - reżyser filmu), opowiada historię dziewczyny, która ucieka z domu i spotyka Chudego - ekscentrycznego młodego mężczyznę, który jak ona lubi odrywać się od rzeczywistości dzięki środkom zmieniającym nastrój. "Ich wspólna droga prowadzi w coraz dziwniejsze rejony, a między nimi szybko zawiązuje się nienazwana więź" - czytamy w sporządzonym przez autorów opisie "Acid rain".

Popakul jest jednym z najbardziej cenionych przedstawicieli polskiej animacji filmowej. Jego projekt dyplomowy "Ziegenort" - był pokazywany na wielu międzynarodowych festiwalach i zdobył liczne nagrody na całym świecie. Polak wziął też udział w programie rezydencji Animation Artist in Residence Tokyo organizowanym przez Japan Image Council (JAPIC), gdzie zrealizował film "Black" (Czerń).

W 2009 r., jeszcze jako student łódzkiej filmówki ur. w 1986 r. Popakul zwyciężył w konkursie na najlepszą krótkometrażową animację poświęconą powstańczej Warszawie ze swym filmem "1000 wiader wody". Konkurs organizowało stołeczne Muzeum Powstania Warszawskiego

"1000 wiader wody" to opowieść o chłopcu, który podczas Powstania Warszawskiego w ruinach polskiej stolicy nosi wiadrami wodę do piwnicy jednej z kamienic. Nie wiadomo, po co to robi. Zagadka zostaje rozwiązana pod koniec filmu - okazuje się, że w piwnicy skrywa się żywa warszawska syrenka. Chłopiec chce ukryć ją pod wodą przed niemieckimi żołnierzami, krążącymi wszędzie wokół i penetrującymi ruiny wypalonego miasta.

Oprócz filmu "Acid rain" jury 16. edycji festiwalu Animateka wyróżniło brytyjski film "Almost There" w reż. Nelly Michenaud (Nagroda dla młodych europejskich talentów przyznawana przez Akademię Sztuk Pięknych w Lublanie i Szkołę Artystyczną w Nowej Goricy) oraz film "Teofrastus" w reżyserii Sergieja Kibusa z Estonii o bezdomnym kocie błąkającym się po Tallinie w czasach sowieckich i rodzinie, która go przygarnęła (film otrzymał nagrodę The Elephant przyznawaną za twórczość dla dzieci.

Do tegorocznej edycji festiwali Animateka zgłoszono 360 animowanych filmów krótkometrażowych i ponad tuzin filmów pełnometrażowych.